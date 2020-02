Les têtes de série Simona Halep et Karolina Pliskova atteignent les quarts de finale

Deuxième graine Karolina Pliskova est venu par son ouverture aux championnats de tennis de Dubaï Duty Free mercredi. Le qualificatif tchèque a battu Kristina Mladenovic 6-1, 6-2 en 67 minutes pour atteindre les quarts de finale. Pliskova a frappé 14 gagnants et a commis 10 erreurs non forcées.

Elle a également converti quatre des sept points de rupture qu’elle avait sur le service de Mladenovic sans affronter aucun des siens. S’exprimant après sa victoire, Pliskova a déclaré: «Dans l’ensemble, je pense que je l’ai eu à peu près tout le match sous mon contrôle.

Même si elle a joué de superbes tirs, de bons services, je pense que j’étais en charge de la plupart des matchs. J’aime ces conditions. J’aime jouer au soleil. C’est un peu plus rapide, ce qui est mieux ». C’est la deuxième fois cette saison que Pliskova gagne contre Mladenovic.

Le premier était au premier tour de l’Open d’Australie. Cette fois aussi, Pliskova a gagné en deux sets. Parlant du match lui-même, Pliskova a déclaré: «C’est toujours difficile contre elle. Nous avons joué en Australie, donc je savais à quoi m’attendre.

Ce fut un premier tour assez solide. Je pense que le score est un peu plus facile qu’il ne l’était vraiment. Je pense que nous avons eu quelques matchs difficiles ». Pliskova fera face à la forme Elena Rybakina dans les huit derniers. Dans la moitié supérieure du tirage, tête de série Simona Halep avait besoin de trois sets pour vaincre les durs Ons Jabeur lors de leur deuxième réunion.

Halep a perdu le premier set 6-1, mais a été regroupé par la suite dans ce qui était une course en zigzag, empochant le match 1-6, 6-2, 7-6 (7) en deux heures. Tous les rebondissements du match sont venus dans le troisième set. Halep a brisé son adversaire pour commencer le set et a pris une avance de 4-2.

Cependant, Jabeur a fait une pause dans le septième match et a consolidé la pause pour égaliser le set à quatre. Deux matchs plus tard, Halep a été brisé pour la deuxième fois de la série. Cela a donné à Jabeur la chance de servir pour le match à * 6-5.

Mais Halep a reculé pour prendre le set dans le bris d’égalité. Quelques mini-pauses ont aidé la Roumaine à prendre la tête et à 6-4, elle n’a donné que des points de match à la Tunisienne pour les sauver toutes les deux. Enfin, il n’y avait plus de retour en magasin pour Jabeur alors que Halep prenait le set et le match, 9-7 au bris d’égalité.

Le monde non. 2 jouera la septième graine Aryna Sabalenka en quart de finale. Crédit photo: Dubaï Duty Free Tennis Championships Twitter