Les tournois ATP Challenger et WTA 125K élargissent leur cadre pour accueillir plus de joueurs de tennis

Curieuse situation qui peut survenir lors des prochains événements de la ATP Challenger Tour, comme celle de Phoenix et la WTA 125K Guadalajara. Il y a beaucoup de joueurs de tennis qui n’avaient pas envisagé de participer mais après la suspension de Indian Wells et l’Open de Miami en question, ils demandent des invitations. L’organisation de ces événements est forcée d’augmenter le nombre de joueurs dans la table finale, de repenser la liste des billets et d’adapter leurs installations avec des tribunes supplémentaires pour profiter de joueurs de niveau comme John Millman, Richard Gasquet ou Jannik Sinner. De plus, l’expansion du coronavirus en Arizona continue de s’accélérer et personne ne prétend que le tournoi peut être joué.

.