Tout au long de son illustre carrière, Roger Federer a eu l’opportunité de participer aux stades et tournois de tennis les plus importants du monde, partageant sa magie avec des fans du monde entier et prolongeant son héritage plus de deux décennies après être devenu un pro.

Avec 103 titres ATP à son actif, dont 20 Majors et près de 30 couronnes Masters 1000, Roger a gagné de nombreux records qui prendront quelques coups à l’avenir, même par ses plus proches rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Vendredi soir, Federer a triomphé de John Millman au troisième tour de l’Open d’Australie pour remporter sa 100e victoire à Melbourne, devenant le premier joueur de l’histoire à y parvenir et ajoutant l’exploit unique à celui qu’il avait déjà obtenu à Wimbledon en juillet dernier. .

Roger a remporté au moins 66 matchs dans sept tournois différents, remportant 45 trophées lors de ceux-ci et produisant des rencontres mémorables avec les plus grands rivaux au cours des deux dernières décennies. Federer a remporté 66 victoires à Indian Wells, conquérant cinq titres et délivrant un résultat encore plus impressionnant à Halle, allant dix fois après 68 triomphes.

A Roland Garros, Roger a remporté un titre en 2009, incapable de dominer Rafael Nadal mais remportant tout de même 70 victoires à Paris, en tant que l’un des joueurs les plus décorés de la Major. Chez lui à Bâle, Roger a remporté 75 victoires et pas moins de dix titres, dominant le reste du peloton au cours des 15 dernières années et espérant plus de la même chose en octobre.

89 victoires ATP du grand Suisse sont venues à l’US Open où il a décroché cinq titres consécutifs entre 2004-08, suivi par les deux autres Majors où il avait le dessus pendant des années, avec 100 victoires à Melbourne et 101 à Wimbledon, conquérant 14 majeures combinées à ces deux événements.