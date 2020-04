Les trois grands aideront les plus défavorisés

Hier, nous vous avons informé que la Fédération internationale de tennis (ITF) avait tenu une réunion avec l’ATP, la WTA et l’organisation des Grands Chelems pour mener à bien un projet généralisé visant à aider financièrement les joueurs de tennis ayant plus de difficultés à rester dans le circuit, car sans avoir de revenus en tournois, ils doivent faire face à de nombreux paiements tels que coachs, équipe technique, clubs de tennis, … Cette rencontre avait été réclamée ces dernières semaines et enfin la première étape a été franchie hier.

Dirk Hordorf, Le vice-président de la Fédération allemande de tennis a déclaré qu’il était possible que les 100 meilleurs joueurs soient prêts à aider dans ce processus. Eh bien, ce matin, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle que cela se réaliserait. Novak Djokovic, Le président du conseil des joueurs a proposé que les 100 meilleurs joueurs du circuit contribuent entre 5 000 $ et 30 000 $ chacun pour aider les joueurs de tennis les plus défavorisés. Si vous ajoutez à cela l’aide d’autres organisations, elle pourrait atteindre quatre millions.

Djokovic, président du conseil des joueurs, aurait proposé que les 100 meilleurs joueurs contribuent de 5000 à 30 000 $ chacun sur une échelle mobile au fonds de secours pour les joueurs les moins bien classés. Avec les contributions Slams et ATP, pourrait porter le package complet à plus de 4 millions de dollars. Beau geste des joueurs https://t.co/trC4sjYADx – Christopher Clarey (@christophclarey) 17 avril 2020

Selon diverses informations, les cinq meilleurs joueurs de tennis du classement ATP contribueraient 30 000 $ (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer et Daniil Medvedev), du sixième au dixième, ils contribueraient 20 000 $ (Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Gael Monfils et David Goffin), du onzième au vingtième environ 15 000 $, de 21 à 50 contribueraient environ 10 000, tandis que de 51 à 100 environ 5 000 $.

Novak Djokovic a signalé cette décision via le chat WhatsApp avec le reste des 100 meilleurs joueurs de tennis et avec qui ils sont en conversation permanente. En plus de ce sujet, les grandes raquettes du moment parlaient du tennis actuel, actuellement stoppé par la pandémie de coronavirus. Tout indique qu’il sera très difficile pour le tennis de revenir à la normale cette saison. Le temps dira.

.