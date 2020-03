Les trois pires défaites de Novak Djokovic sur terre battue

Novak Djokovic, le monde régnant non. 1 est considéré comme l’un des joueurs de tennis les plus complets de l’histoire du tennis, capable de bien jouer sur toutes les surfaces, où il a fait ses preuves. Sur terre battue, il a remporté un total de 14 titres, perdant 11 finales.

Le point culminant est venu en 2016, quand il a remporté le Roland Garros contre Andy Murray, complétant le Grand Chelem de carrière tant rêvé. Pourtant, dans sa super carrière, il a subi trois défaites sensationnelles sur terre battue En quarts de finale de Roland Garros 2017, Djokovic a affronté Dominic Thiem.

Ce fut la pire année du Serbe, et cette défaite reflétait sa saison. Thiem a battu son rival en deux sets avec le score final de 7-6, 6-3, 6-0. C’était sûrement l’une des pires défaites de Nole sur terre battue; il a été humilié par son rival, apparaissant impuissant devant un adversaire pour la première fois de sa carrière.

En remontant dans le temps, la demi-finale épique de l’Open de France 2013 a été un moment très difficile pour le Serbe. Il a joué un grand match, mais ses ambitions ont été contrecarrées par Rafael Nadal, qui a gagné avec le score final de 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7, après cinq séries de batailles.

C’est arrivé toute la journée: Djokovic a touché le filet sur un point qui semblait terminé. Non seulement cela, Djokovic pourrait aussi gagner mais la demi-finale semblait hantée pour lui. Rafa a obtenu la finale, battant ensuite son compatriote David Ferrer et remportant son 8e titre parisien.

Ce fut une défaite difficile à supporter pour le Serbe. Encore sa pire défaite sur terre battue a été en finale de Roland Garros 2015. Dans une saison où il domine le Tour et tous ses rivaux, la finale parisienne semble être le moment de son couronnement définitif et du Grand Chelem de carrière tant rêvé.

Lors des tours précédents, il avait également battu Nadal et Murray. En finale, Djokovic a affronté Stan Wawrinka. Nole a remporté le premier set et la route semble prête. Pourtant, l’impossible s’est produit: Wawrinka a joué un tennis fantastique, désintégrant littéralement les espoirs de Djokovic, vainqueur après vainqueur, remportant de manière inattendue et imprévisible son deuxième Major avec le score final de 4-6, 6-4, 6-3, 6- 4. Impensable .