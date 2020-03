Les trois pires défaites de Rafael Nadal sur terre battue

Rafael Nadal est le maître de la saison sur terre battue, considéré comme le plus grand joueur de tennis de l’histoire du tennis sur terre battue. Au cours de sa carrière, il a remporté 59 titres sur terre battue, perdant seulement huit finales en 16 ans. Il détient le record de titres à Roland Garros (avec 12 titres, il est le joueur de tennis ayant remporté le même Chelem plusieurs fois), 11 titres au Monte-Carlo Rolex Masters et 11 titres au Godó Tournament à Barcellon.

Néanmoins, Rafa a subi trois défaites sensationnelles sur terre battue au cours de ses 16 ans de carrière. En 2009, au plus fort d’une phase extraordinaire de sa formidable carrière, où il semblait imbattable, notamment sur terre battue, Nadal a été battu en deux sets en finale du Mutua Madrileña Madrid Open par Roger Federer 6-4, 6-4.

C’était la mi-mai et personne n’imaginait ce qui se passerait quelques semaines plus tard … Nous déménageons à Roland Garros en 2015. C’était le 3 juin: la quatrième manche a vu Nadal affronter Novak Djokovic. Les sentiments du début de saison n’étaient pas positifs pour l’Espagnol.

Pour la première fois en cinq ans, il ne semblait pas imbattable, pas même sur la terre battue du court Philippe Chatrier. Djokovic a dominé le match, battant Nadal pour la première fois à l’Open de France et devenant le deuxième homme à vaincre l’Espagnol au Slam parisien, remportant le score final de 7-5, 6-3, 6-1.

C’était peut-être le pire anniversaire de Nadal. La pire et peut-être la défaite la plus sensationnelle de Nadal sur terre battue restera le quatrième tour de l’Open de France 2009. Personne, pas même le plus cher des Robin SoderlingSes proches auraient pu prédire la victoire du Suédois face à Nadal à Roland Garros.

Rafa était au sommet de sa carrière: désormais compétitif sur toutes les surfaces, il semblait impossible de le battre à Paris. Soderling a été le premier joueur à réussir dans cet objectif, contribuant peut-être de manière décisive à la victoire du titre de Roger Federer et à sa carrière en Grand Chelem. Soderling a gagné avec le score final de 6-2, 6-7, 6-4, 7-6.