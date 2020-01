Les victoires historiques de Chris O’Neil et Mark Edmondson peuvent inspirer Ash Barty

Pour les joueurs de tennis, un Slam à domicile est à la fois une opportunité et une possible source de pression. L’Australienne Ash Barty le saura mieux que quiconque en ce moment, alors qu’elle se prépare pour son quart de finale de l’Open d’Australie demain contre la finaliste de l’an dernier, Petra Kvitova. Cependant, alors que Barty tente de devenir la première femme australienne à remporter le titre en simple féminin australien depuis Chris O’Neil en 1978, elle peut s’inspirer à la fois du triomphe extraordinaire et contre la montre d’O’Neil et de la victoire encore plus improbable de Mark Edmondson, le dernier Australien à avoir remporté son Slam à domicile, deux ans plus tôt.

Bien sûr, sur un point extrêmement important, Barty est dans une position très différente de celle d’O’Neil et d’Edmondson. En effet, elle est actuellement classée n ° 1 mondiale et est déjà championne majeure, ayant surpris la quasi-totalité du tennis en remportant l’Open de France l’année dernière, alors qu’on avait toujours pensé que son jeu était bien plus adapté à la vitesse de l’herbe et les terrains durs plutôt que la nature plus attrayante de l’argile. En revanche, O’Neil et Edmondson étaient tous deux des outsiders de rang lorsqu’ils ont remporté l’Open d’Australie dans la seconde moitié des années 1970.

Cependant, O’Neil et Edmondson dans les années 1970 avaient un avantage sur Barty en 2020. Alors que Barty est maintenant la dernière femme ou homme australien parti à l’Open d’Australie, après la défaite de Nick Kyrgios plus tôt aujourd’hui contre Rafael Nadal, il y avait beaucoup de femmes australiennes et les hommes en compétition pour les plus grands prix du tennis dans les années 1970. En effet, O’Neil et Edmondson ne faisaient même pas partie des Australiens les plus recherchés pour remporter un tournoi majeur, Evonne Goolagong Cawley, Ken Rosewall et Tony Roche étant tous déjà champions du Grand Chelem. Par conséquent, alors que Barty doit actuellement concourir sous la pression d’être le seul Australien de l’un ou l’autre sexe qui reste dans le tournoi, et même depuis le début du tournoi était le seul concurrent australien réaliste à remporter un titre en simple, O ‘ Neil et Edmondson n’ont jamais vraiment imaginé correspondre à leurs compatriotes les plus performants et pouvaient donc passer sous le radar dans une large mesure, même à leur domicile, le Slam.

Loin d’être tête de série n ° 1 du tournoi, comme Barty le sera en 2020, Chris O’Neil était en fait sans tête de série, ce qui rendait sa victoire finale d’autant plus incroyable. En fait, elle est devenue la première femme non ensemencée à gagner à Melbourne depuis que le tennis est devenu pleinement professionnel une décennie plus tôt.

Il faut reconnaître que dans les années 1970, comme pendant une grande partie du 20e siècle, l’Open d’Australie n’était pas tout à fait le tournoi à succès énorme et spectaculaire qu’il est sans aucun doute devenu au 21e siècle. En effet, quoi qu’il en soit, il a toujours été le parent pauvre des quatre majors, en grande partie parce que l’Australie est restée plutôt séparée du reste du monde jusqu’à l’avènement de vols beaucoup plus rapides et même directs vers le pays à la fin du siècle. Tous les meilleurs joueurs de l’extérieur de l’Australie n’ont pas concouru en Australie, et donc l’Open d’Australie (et le Championnat d’Australie, comme il s’appelait avant 1968 et l’avènement de l’ère de l’Open dans le tennis) a toujours eu une proportion plus élevée de vainqueurs à domicile, dans les deux les épreuves masculines et féminines, que les trois autres Majors aux États-Unis, en France et en Angleterre.

C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles O’Neil a si bien réussi en 1978. Ayant vu Goolagong Cawley et Margaret Court gagner à Melbourne à plusieurs reprises au cours de la décennie précédente, elle n’aurait certainement pas été soumise à la même attention et pression intense. que Barty vit actuellement à Melbourne. En effet, un témoignage de l’énorme force en profondeur du tennis féminin australien dans les années 1970 est le fait qu’en 1977, il y avait eu deux Open d’Australie – un en janvier et un en décembre, dans une seule des bizarreries de programmation qui ont vu le tournoi déplacer le calendrier jusqu’à ce qu’il soit finalement réglé sur un début de janvier au milieu des années 1980 – et les quatre femmes qui ont fait ces finales étaient australiennes: Kerry Melville Reid a battu Dianne Fromholtz en deux sets lors de l’événement de janvier; tandis qu’Evonne Goolagong a battu Helen Gourlay, également en deux sets, dans la version de décembre.

Du fait de cette domination de leur Slam à domicile par ses compatriotes, O’Neil n’aurait certainement jamais senti qu’il était complètement impossible de gagner à Melbourne. Néanmoins, parce qu’elle était une joueuse non classée et qu’un grand nombre de ses compatriotes australiennes étaient têtes de série, ce fut encore un choc considérable lorsqu’elle se rendit à la finale de 1978 contre Betsy Nagelson d’Amérique, et encore plus un choc lorsqu’elle gagna en ensembles droits (6–3, 7–6 (7–3)).

La victoire de Mark Edmondson en simple masculin à Melbourne deux ans plus tôt était encore plus remarquable. En 1976, pas moins de 13 des 16 têtes de série du tirage au sort étaient australiennes, les trois premiers étant Ken Rosewall, John Newcombe et Tony Roche, bien que, comme pour le triomphe d’O’Neil en 1978, il faut admettre que plusieurs des les plus grands joueurs masculins du monde, dont le champion en titre de l’Open de France Bjorn Borg, ne se sont pas rendus en Australie. Néanmoins, le peloton était suffisamment solide pour Edmondson, qui à l’époque était classé en dehors du top 200 mondial, pour ne pas être considéré comme un outsider pour le titre.

Ce qui a suivi, cependant, a tourné en dérision ce classement, car Edmondson a montré toutes les qualités australiennes de grain, d’endurance et d’esprit sanglant pour atteindre la finale du simple messieurs, battant Rosewall en demi-finale, puis battant Newcombe, le régnant. champion, en quatre sets en finale, 6–7, 6–3, 7–6, 6–1. Et la nature unique du triomphe d’Edmondson est prouvée par le fait que, près de 45 ans après sa victoire à l’Open d’Australie de 1976, il reste l’homme le moins bien classé à remporter un Major à l’ère ouverte.

Comme cela a été reconnu au départ, Barty est, pour ainsi dire, à l’autre bout du spectre des attentes, étant l’actuel n ° 1 mondial et un champion majeur en titre. Néanmoins, si elle devait vaincre Kvitova en quart de finale puis remporter l’Open d’Australie 2020, elle ferait bien pire que d’essayer d’exploiter et de canaliser une partie du célèbre esprit de combat australien affiché par Chris O’Neil et Mark Edmondson il y a plus de quatre décennies.

