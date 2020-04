Les victoires les plus marquantes de Roger Federer à Miami

Roger Federer, quadruple champion de l’Open de Miami, n’a pas eu la chance de défendre la couronne la semaine dernière, avec un coronavirus arrêtant toute l’action au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet. Ainsi, Roger a également raté l’occasion de dépasser André Agassi et de devenir le joueur avec le plus de victoires au deuxième événement Masters 1000 de la saison, espérant revenir en 2021 et franchir une nouvelle étape.

Federer, qui fait ses débuts à Miami en 1999, est devenu l’un des joueurs les plus accomplis de cet événement, avec Andre Agassi et Novak Djokovic, remportant des victoires mémorables et laissant les adversaires loin derrière à de nombreuses reprises.

Dans six de ces 56 victoires, Federer a remporté au moins 62% du total des points, tirant de tous les cylindres et devançant ses rivaux au service et au retour pour revendiquer des triomphes dominants et donner à ses fans de quoi se réjouir. Après de courtes campagnes à Miami en 1999 et 2000, Roger était impatient de montrer son meilleur tennis en Floride en 2001, donnant le coup d’envoi de l’action avec une victoire de 6-2, 6-2 sur Younes El Aynaoui en 56 minutes, perdant 13 points en huit matchs. jeux et saisissant chaque occasion sur le retour pour tenir les cordes du match dans ses mains tout le temps.

El Aynaoui n’a servi que 49% et cela n’a pas suffi contre le jeune agressif qui a pris deux pauses dans chaque set pour atteindre le troisième tour, entrant dans les huit derniers de la saison pour la première fois. Un an plus tard, Federer est venu à Miami en tant que star du top 15 et a avancé dans le match pour le titre où Andre Agassi l’a renversé en quatre sets.

En quart de finale, Roger a détruit Andrei Pavel 6-1, 6-1 en 55 minutes, repoussant le seul point de rupture auquel il était confronté et prenant plus de la moitié des points de retour pour décrocher la victoire la plus dominante de Miami en termes de matchs qu’il perdu.

Federer a dû attendre neuf ans pour une autre victoire dominante sous le soleil de Floride, éliminant Radek Stepanek 6-3, 6-3 au deuxième tour en 2011, ne perdant que dix points au service et poussant le Tchèque à la limite de la deuxième service pour le casser trois fois et franchir la ligne d’arrivée en 62 minutes.

Deux rounds plus tard, Roger a coulé son partenaire de double junior Olivier Rochus 6-3, 6-1 en 53 minutes rapides, déchaînant la fureur du service à la main à seulement cinq points derrière le tir initial et convertissant quatre des 11 occasions de pause dans ce qui aurait pu être une rencontre encore plus unilatérale s’il avait gagné une pause supplémentaire ou deux.

Quinze ans après ses débuts à Miami, Roger était toujours capable de réaliser une excellente performance en Floride en 2014, prenant d’assaut Richard Gasquet 6-1, 6-2 en seulement 49 minutes, prenant 52 points sur 80 au total et permettant au Français de gagner seulement huit points sur le retour.

Federer a pris plus de la moitié des points dans les matchs de Richard, gagnant six occasions de coupure et en saisissant cinq pour marcher vers la ligne d’arrivée après un vainqueur du tir au but lors du huitième match du deuxième set. Deux décennies après avoir joué à Miami pour la première fois, Federer a remporté le titre il y a un an, évinçant le champion en titre blessé John Isner 6-1, 6-4 en 64 minutes pour sa 28e et jusqu’à présent le dernier trophée Masters 1000.

Dans l’une de ses meilleures performances au service, le Suisse a perdu trois points derrière le tir initial pour augmenter la pression de l’autre côté du filet, obtenant quatre pauses sur dix chances et dépassant le rival qui souffrait d’une blessure au pied, à peine terminer le match sans avoir à se retirer.