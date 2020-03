Les videurs de balle ne toucheront pas les serviettes à Indian Wells

Il Indian Wells 1,000 Masters Il a assuré qu’il prendrait des mesures pour garantir “la santé et la sécurité” des participants et spectateurs des 1 000 premiers maîtres de la saison autour de la menace du coronavirus, parmi lesquels l’installation de 250 stations de désinfection et que Les joueurs de tennis gèrent leurs propres serviettes.

“L’Open BNP Paribas prend des mesures pour prioriser la santé et la sécurité des fans, des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi“, a expliqué l’organisation, qui suit les instructions du professeur de médecine et de génie biomédical de l’Université de Californie du Sud David Agus et le vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’Eisenhower Health, Martin Massiello.

À cet égard, il a noté que “des actions supplémentaires sont toujours évaluées quotidiennement”, bien que l’événement ne devrait pas être suspendu. En outre, il a informé que tout spectateur ayant acheté des billets pour le tournoi peut “demander un remboursement” ou un “bon pour le tournoi 2021”.

POSITIONS DE DÉSINFECTION PAR L’ENVIRONNEMENT

Parmi les mesures de prévention qui ont été prises, citons le montage de plus de 250 postes de désinfection des mains dans toutes les installations; Les parties communes seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale et des tests de coronavirus seront coordonnés avec l’hôpital local pour toutes les personnes présentant des symptômes.

Quant à l’activité sur les courts, les joueurs doivent “manipuler leur propre serviette” et le garçon de balle “ne touchera ni ne bougera les serviettes du joueur”. “Une chaise sera placée à l’arrière du terrain afin qu’ils puissent placer leur serviette et l’utiliser pendant le match“explique l’organisation.

De plus, les collectionneurs de balles porteront des gants, tout comme les restaurateurs et les fournisseurs de nourriture et les bénévoles qui vérifient les billets. L’interaction entre les joueurs de tennis et les fans sera “limitée” pendant le tournoi

