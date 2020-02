Les voitures de Roger Federer – La vie luxueuse de la star suisse

Les voitures de Roger Federer nous donnent un aperçu de la vie luxueuse de la star suisse. Federer possède certaines des plus belles gemmes de l’écurie de Mercedes Benz.

Pourquoi Mercedes Benz, demandez-vous? Eh bien, étant le produit le plus en vogue dans le monde du tennis qu’il est, Federer a un contrat lucratif avec Mercedes Benz. Non seulement cela lui rapporte une lourde somme de 5 millions de dollars par an, mais cela lui permet également de mettre la main sur la toute dernière Mercedes avant qu’elle n’atteigne le marché de masse.

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à la riche collection de voitures appartenant à Federer.

Les voitures de Roger Federer

Mercedes Benz SLS AMG

La Mercedes Benz SLS AMG est l’une des plus belles voitures appartenant à Federer. En parlant de moteur et de puissance, il dispose d’un moteur 6208 CC à 5 cylindres et d’une puissance de 420 BHP.

Le kilométrage est de 10,7 par kilomètre. En parlant du prix, il peut coûter près de 420 000 USD.

Mercedes Classe E Cabriolet

La Classe E Cabriolet est un autre des joyaux de Mercedes appartenant au maestro suisse. Il a un moteur monocylindre de 3982 CC. Alors que la puissance de la voiture est de 603,46 BHP.

Il a un kilométrage de 18 km par heure. Cette beauté peut vous coûter environ 150 000 USD.

Mercedes Benz SL

La SL était une voiture que Federer a approuvée en 2017. Ce véhicule de luxe a un moteur 3498 CC d’une puissance de 316 BHP.

La voiture a un prix de base d’environ 91 000 USD.

Range Rover

Le Range Rover est l’une des voitures appartenant à Federer devant sa luxueuse écurie Mercedes. Avec un moteur de 5 litres et une puissance de 567,25 BHP, la voiture est un bien précieux.

Il a un kilométrage de 7,8 km par litrelitre et coûte environ 168 000 USD dans le meilleur des cas.

En dehors de cela, Federer possède de nombreuses autres voitures Mercedes de luxe comme la Mercedes SLR, Mercedes GTS, Mercedes CLS-63, Mercedes GLS et Mercedes ML.

