L’Espagne affronte la Belgique en quart de finale

De Perth à Sydney. Près de 4000 kilomètres. Comme de Madrid à Moscou. Changement de décor pour l ‘«Armada» de la Coupe ATP pour le dernier tronçon. De l’est du pays à l’ouest. Un changement substantiel en quelques heures et, surtout, une adaptation vertigineuse (seulement quelques séances de travail) avant d’affronter les débuts en phase finale dans le flirt Ken Rosewall Arena du parc olympique pouvant accueillir plus de 10 000 spectateurs.

L’équipe espagnole a volé après avoir battu le Japon et a fini par se coucher après trois heures du matin. Hier, ils se sont entraînés dans l’après-midi avec des ont déjà remarqué le changement d’humidité entre les deux scénarios «australiens». Ils ne pouvaient pas le faire au centre lorsque la compétition s’y jouait, mais il n’y a pas de différences majeures en termes de vitesse sur piste. Après la session, il était temps pour les massages et le dîner d’équipe suivant de préparer le prochain grand défi de cette compétition.

UN QUATRIÈME DE FIN CONFORTABLE

L’Espagne débute ce vendredi, à partir de 07h30 (Teledeporte), sa «conquête» particulière de Sydney, seul lieu de la phase finale, et le fera avec une sélection abordable de la Belgique de l’autre côté du réseau. L’équipe numéro un est David Goffin, 10e au classement ATP et ancienne connaissance des Espagnols. Rafa Nadal Il l’a affronté jusqu’à cinq fois avec un bilan de quatre victoires et une défaite. En fait, la dernière fois que les visages ont été vus, c’était sur la terre battue de Paris en 2019 et le Belge a fini par être soumis par le Manacori en route vers son douzième titre de Roland Garros.

Le duel des nombres deux citera Robert Baptiste et Steve Darcis. En termes de résultats, l’Espagnol est sans aucun doute la deuxième «épée» dans la meilleure forme du tournoi et a démontré avec ses trois premières victoires dans cette Coupe ATP. Son rival vétéran, originaire de Liège et 176e au monde, est loin de cette version qui l’a amené à occuper la 38e position du classement il y a tout juste trois saisons. Les doubles qui se sont formés contre le Japon lui-même Nadal et Paul Carreño laissé des indices sur le plan de François Roig. L’intention est que, si l’égalité doit être décidée par deux, ils la rejouent.

En cas de victoire à égalité contre les Belges, il n’y aura pas de jour de repos à ce jour. Samedi, ils disputeraient la deuxième demi-finale de la journée. Vous savez ce que pourrait être l’adversaire. L’Australie hôte de Nick Kyrgios et Alex de Miñaur, Qui dirige à juste titre l’ancien Lleyton Hewitt et qui a éliminé la Grande-Bretagne “in extremis”

Le premier test passe par le «renversement» en Belgique. «Nous sommes arrivés à Sydney avec la confiance de ne pas avoir perdu une seule série. Ce sont des quarts de finale et nous affronterons un adversaire coriace, a-t-il déclaré. Nadal sans connaître encore l’adversaire. “Je pense vraiment que nous devons continuer à bien travailler, mais j’espère être prêt à augmenter notre niveau.” Le chef est clair. Commencez la conquête de Sydney.

