L’Espagne connaît déjà ses rivaux pour la finale de la Fed Cup

La femelle ‘Navy’ fera face aux sélections de États Unis et de Slovaquie en finale du Coupe de la Fédération 2020 à Budapest (14-19 avril) Après la tombola qui s’est tenue ce mardi au Musée des Arts de la capitale hongroise.

02/11/2020

À 20:03

CET

L’équipe espagnole qui dirige l’ancien Anabel Medina doit terminer en première position du groupe C pour entrer dans les demi-finales et avoir des options pour soulever le titre dans ce nouveau format similaire à la Coupe Davis renouvelée. Seule la première équipe de chacun des quatre groupes participants recevra un billet pour participer aux demi-finales.

La morbidité du groupe dans lequel l’Espagne est tombée sera dans la réédition possible de la dernière finale de l’Open d’Australie entre Garbiñe Muguruza et l’américain Sofia Kenin. Le «Yankee» combiné sera sans aucun doute le rival pour battre le carré des «demi-finales» si la présence de Serein Williams. La Slovaquie, quant à elle, sera la «cendrillon» du groupe. Son meilleur joueur de tennis aujourd’hui dans le classement WTA est Viktoria Kuzmova, qui occupe la 65e place.

L’Espagne a atteint son classement pour les finales lors des éliminatoires après avoir battu le Japon combiné (3-1) lors du match nul joué à La Manga en février. Il l’a fait grâce aux triomphes des Canaries Carla Suarez et le Castellón Sara Sorribes dans les trois points individuels.

TOUS LES GROUPES

Groupe A: France, Russie et Hongrie

Groupe B: Australie, Biélorussie et Belgique

Groupe C: États-Unis, ESPAGNE et Slovaquie

Groupe D: République tchèque, Allemagne et Suisse

FINALES À BUDAPEST

La finale de la Coupe de la Fédération 2020 aura lieu dans la Budapest Sports Arena et, contrairement à Davis, se jouera sur terre battue (en salle) coïncidant avec la saison sur ce type de surface. Il y aura quatre groupes de trois pays et seulement quatre entreront en demi-finale. Les séries sont le meilleur des trois matches comme dans la compétition de country masculine. Ils seront d’abord confrontés au numéro deux, puis au numéro un et, enfin, il y aura une double confrontation.

.