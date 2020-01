L’Espagne est déjà en quart de finale après avoir battu le Japon

Avec de pleines victoires et sans l’avoir utilisé à fond, Espagne est déjà en quarts de finale de la ATP Coupe. Ce mercredi, l’équipe qu’il dirige François Roig vaincu Japon dans la dernière série de la phase de groupes pour assurer la première place dans le groupe B et aussi pour obtenir le billet direct pour la phase finale, où la sélection des La Belgique, qui a été classé deuxième meilleur du groupe.

01/08/2020

Loi 01/09/2020 à 10:16

CET

Rafa Nadal consommé toutes les victoires individuelles dans cette première phase que l’équipe espagnole a joué à la Rac Arena de Perth. Peu avant, le Castellón Robert Baptiste gagné sans difficulté aux Japonais Allez Soeda, numéro 119 actuel du classement mondial (6-2 et 6-4). Manacorí a souffert plus que prévu au premier trimestre avant Yoshihito Nishioka, mais a fini par incliner le numéro un japonais en deux sets (7-6 et 6-4). “Peut-être que je peux jouer jusqu’à 50& rdquor;, a plaisanté le sien Rafa pour recevoir son troisième prix “Stefan Edberg” à l’esprit sportif après ce match.

Dans le double, il y a eu un changement substantiel par rapport aux jours précédents. Le manacorí, qui lors des deux affrontements précédents n’a pas participé à la modalité par deux, voulait faire partie et était le compagnon de Pablo Carreño. L’intention n’est autre que d’ajouter des minutes à ce qui nous attend. Ils ont également remporté le duo formé par le propre Soeda et Ben Mclachlan (7-6 (5), 4-6 et 10-6) dans la série qui clôt son aventure dans l’est de l’Australie.

Avant l’équipe asiatique, les Espagnols ont disputé leur dernière série dans la ville de Perth. Après avoir reçu la médaille commémorative en tant que champions du groupe B, toute l’expédition qui fait partie de l’équipe espagnole se rendra à l’ouest du pays, en particulier, à Sydney pour faire face à la phase finale de cette nouvelle compétition pour les pays mis en œuvre par l’ATP à partir de ce même année. Tous les quarts de finale ainsi que les deux demi-finales et la finale se joueront à Ken Rosewall Arena, stade situé dans le parc olympique de la ville «australienne».

CECI EST LA CHAMBRE CROISE

9 janvier (Teledeporte)

00:00 heures: Grande-Bretagne – Australie

07h30: Argentine – Russie

10 janvier (Teledeporte)

00:00 heures: Serbie – Canada

07h30: ESPAGNE – Belgique

.