L’Espagne passe la passe à la phase finale de la FedCup

Un peu préféré, mais avec des réserves. Cela pourrait définir la situation que vivra «La Marine» féminine ce week-end avant la cravate qui fera face au comnbinado du Japon Naomi Osaka. Ce jeudi, les matchs et les horaires de chaque match d’une série qui se déroulera du vendredi au samedi ont été définis.

02/06/2020 à 15:15

CET

Cristian verrouillé

Le Castellon Sara Sorribes, Numéro deux espagnol de cette série, et Naomi Osaka, numéro un du pays japonais, ouvrira demain à 12h00 le tour de qualification pour la phase finale de la Coupe de la Fédération, qui se tiendra entre ce vendredi et samedi Centre de tennis La Manga Club (Carthagène), en terre battue à l’extérieur. Sorribes, numéro 78 du classement WTA, aura un match difficile contre le double champion du Grand Chelem et actuel 10e raquette du monde. Les deux joueurs se sont rencontrés deux fois et à chaque fois la victoire est tombée du côté du numéro 1 mondial.

Le joueur de Castellon, qui a un équilibre de 1-3 en FedCup en simple, verra les visages avec un Osaka qui a remporté 5 des 6 matchs qu’il a disputés dans cette compétition, malgré le fait que tous ces matchs se sont déroulés sur un terrain dur. En faveur des Espagnols, de la surface, de la localité et de la pression du grand favoritirisme des Asiatiques.

Pour sa part, la journée de vendredi se terminera par le match entre Carla Suarez et Misaki Doi. Le Canarien, actuellement 55 du classement, qui a annoncé son retrait cette année et a disputé pour la dernière fois la Coupe de la Fédération, exerce à La Manga numéro 1 de l’équipe dirigée par Anabel Medina. Súarez et Doi (86 WTA) ne se sont rencontrés qu’une seule fois et la victoire est revenue aux mains des Japonais en 3 sets, bien que le match se soit déroulé sur l’herbe et en 2016, nous sommes donc confrontés à un précédent qui manque de peu de validité.

Avec un bilan individuel de 15 victoires et 8 défaites (7-2 sur terre battue), Carla est l’une des joueuses les plus engagées dans la compétition maximale pour les pays de tennis féminin. Tout indique, sur le papier, un net favoritisme de celui de Gran Canaria contre un Misaki Doi qui n’a jamais remporté un match de terre battue dans cette compétition (bilan 0-4).

Si les prévisions sont réunies, l’égalité devrait arriver à égalité samedi, avec des victoires d’Osaka et de Suarez. Ce jour-là, à partir de onze heures du matin, nous verrons la rencontre entre les deux chefs des deux formations, avec une duel Suarez-Osaka qui semble clé dans l’avenir de la série. L’Espagnol et le Japonais se sont rencontrés deux fois et les précédents ne pourraient être meilleurs: 2 victoires pour le joueur de tennis résidant à Barcelone, dont une sur terre battue (huitièmes de finale) WTA International de Strasbourg en 2017).

Si nécessaire, un quatrième match devrait également être joué qui, sur le papier, jouerait les deux numéros deux (Sorribes et Doi, équilibre 1-0 pour les Japonais), bien que chaque capitaine puisse changer de joueur jusqu’à 10 minutes avant de commencer un match. Il n’est donc pas jetable qu’ils puissent entrer pour jouer, si Médine le considérait, Aliona Bolsova (actuel quart de finaliste de Roland Garros) ou Lara Arruabarrena, joueuse de tennis qui a déjà plusieurs années d’expérience en Coupe de la Fédération.

Enfin, si l’égalité était de 2-2, un double devrait être joué qui serait formé par Aliona Bolsova de Gérone et de Barcelone Georgina García Pérez, qui ferait face à Shuko Aoyama et Ena Shibanara. Si l’Espagne réussissait à gagner, elle se qualifierait pour la phase finale de la FedCup, qui adoptant un modèle similaire à celui de la Davis de Piqué, se déroulera sur terrain dur et sur un seul site (Budapest, du 14 au 19 avril) avec la présence de 12 équipes nationales à la recherche du titre mondial.

