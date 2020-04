L’espagnol-vénézuélienne a parlé à ses partisans via Instagram

En période de confinement, les interviews virtuelles et les réseaux sociaux sont devenus le meilleur allié pour rester en contact. Il y a beaucoup d’athlètes qui se sont portés volontaires pour participer à différentes initiatives via leurs comptes, soit pour féliciter un adepte, soit pour se soumettre aux questionnaires des fans.

19/04/2020

Le à 19:07

CEST

Sport.es

Garbiñe Muguruza a été interviewé par Rodrigo Fáez sur Instagram d’Adidas Espagne sous la devise #HomeTeam, un peu plus de 20 minutes au cours desquelles Garbi a expliqué comment elle vit cet enfermement. Le joueur de tennis passe l’internement en Suisse où les mesures d’isolement sont plus souples. “J’ai trouvé une salle de sport à laquelle je peux accéder et m’entraîner avec soin. D’autres fois, je cours dans la forêt, ce que j’aime vraiment être à l’extérieur. Avec ces deux choses, je peux me maintenir même si ce n’est jamais la même chose que s’il y a de la compétition”, a-t-il expliqué.

Une formation très différente de celle que vous faites habituellement. “C’est très difficile de le remplacer, c’est comme faire un autre sport dans un autre endroit. Il y a des jours où je peux aller jouer au tennis pendant un certain temps mais d’autres non et ça me manque “, a-t-il avoué,” c’est un choc de toujours s’entraîner et de voyager et soudain le monde s’arrête et vous ne savez pas quoi faire. “

Loisirs temps

En ce qui concerne le meilleur de cet enfermement, Garbiñe a expliqué qu’il a pu se consacrer à l’un de ses passe-temps, la cuisine, que “je l’aime beaucoup et en voyage je n’ai jamais eu de cuisine donc j’ai enquêté et j’ai fait beaucoup de choses”. “Quelques courses”, a-t-il plaisanté. Quant à la partie la plus difficile d’être à la maison toute la journée, “essayer de se divertir sans être toujours devant l’écran car cela vous donne mal à la tête, vous enlève le sommeil & mldr; il vaut mieux chercher d’autres activités comme la peinture ou la cuisine”.

Faez est ensuite passé à trois questions rapides: avec qui partagerait-il le confinement? Quel est votre petit-déjeuner préféré? et vous êtes plutôt des séries ou des films?. Amusé, Muguruza n’y a pas trop pensé en répondant. “Je choisirais mon meilleur ami, mais je pense que nous serions ennemis. Je pense qu’avec un chien, un animal qui vous laisse dans l’air“Il a répondu à la première question. Concernant la seconde, il a assuré qu’il préférait les pâtisseries, bien qu’il ait généralement de la farine d’avoine, de l’omelette ou du pain grillé pour le petit déjeuner. Quant à la troisième, il a avoué”J’ai été accroché à un feuilleton d’amour et de passion bien que j’essaie de ne pas voir beaucoup de chapitres par jour“

Il a également parlé de la motivation qui l’a amené à explorer le Kilimandjaro. “Ce fut une expérience spectaculaire. C’était du jour au lendemain parce que je n’avais jamais rien fait de tel, ni grimpé. Puis j’ai réfléchi mais j’ai passé un bon moment. Ce fut un défi très différent de ce que je fais habituellement parce que vous êtes seul dans la nature, c’est plus pour vous. Je le recommande. Toute expérience qui vous met à l’épreuve “, a expliqué les joueurs de tennis qui ont assuré que pendant son temps libre, il aime faire des choses avant de passer” trois jours dans un transat “.”Avant de devoir le gagner“at – il expliqué.

La saison a commencé à partir de 10 pour Garbiñe avec la finale de l’Open d’Australie mais l’avance du coronavirus a interrompu la campagne. “Nous verrons quand nous reviendrons. Dommage que tout cela se soit passé en début de saison& rdquor ;, il a commenté avant de dire au revoir.

.