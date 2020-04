«L’essai de Wimbledon laisserait des points d’interrogation pour Roger Federer, Serena Williams et Andy Murray»

La spécialiste du tennis Annabel Croft admet que l’annulation de Wimbledon sera un «cauchemar» pour des joueurs comme Roger Federer, Serena Williams et Andy Murray.



Wimbledon semble être annulé avec le All England Club devrait faire l’annonce mercredi plus tard. Si tel est le cas, alors ce sera la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale (1940-1945) que le major sur gazon n’aura pas lieu.

Naturellement, cela aura un grand impact sur tous les joueurs et Federer et Williams sont dans le crépuscule de leur carrière et tous deux auront 39 ans au moment où Wimbledon aura lieu l’année prochaine.

Federer est assis sur 20 tournois du Grand Chelem, un de plus que Rafael Nadal, tandis que Williams est toujours à la recherche d’une 24e majeure record.

Pendant ce temps, Murray devait faire son retour à l’Open de Miami avec de grands espoirs de participer à Wimbledon, mais il semble maintenant qu’il ne jouera pas à SW19 pour une troisième année consécutive.

“Combien de fois encore Roger Federer peut-il raisonnablement tenter de gagner Wimbledon?” l’ancien britannique No 1 Croft est cité par Mirror.co.uk.

«Et si l’Open de France a lieu plus tard dans l’année, cela profite à Nadal plus qu’à quiconque. Et puis vous regardez Serena et sa meilleure chance de gagner un autre Chelem est sur le gazon à Wimbledon, ce qui la touche également. Elle a maintenant 38 ans et a fondé une famille.

«Il y a tellement de scénarios et de points d’interrogation différents.

«Et Andy Murray va rater un autre Wimbledon. Ça va lui faire tout repenser aussi. C’est un cauchemar. “

