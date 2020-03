L’étrange vente aux enchères caritative Tsitsipas qui lui a valu beaucoup de critiques

Dans la matinée d’aujourd’hui, Stefanos Tsitsipas Il a publié un étrange tweet où il a demandé si quelqu’un était intéressé à acheter son imprimante, dans ce qui semblait être quelque chose lié à la publicité, mais il en a ensuite publié un autre où il a déclaré qu’en raison de la disponibilité, il ferait mieux d’offrir une vente aux enchères où 50% de l’argent irait à une fondation. qui travaille avec les enfants les plus nécessiteux. Les gens ne sont pas restés inconscients de cela et l’ont critiqué pour ne pas avoir donné 100% de l’argent et tel a été le déluge de tweets négatifs reçus que le joueur de tennis grec a fini par supprimer toutes les publications.

