L’étreinte de Roger Federer et Nadal était le meilleur exemple pour les enfants

L’étreinte finale entre Roger Federer et Rafael Nadal a été le meilleur exemple pour les enfants présents au stade du Cap pour le match pour l’Afrique 6. Mais c’était aussi le meilleur spot de tennis, qui gagne en popularité chaque année grâce à l’engagement de ces grands champions.

Avec 51 954 personnes, le Suisse et l’Espagnol ont également battu un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, brisant les 42 517 personnes du match de Roger et Alexader Zverev à Mexico. Federer et Nadal ont joué dans une exposition neuf ans après la dernière fois.

Dans l’étreinte finale, il y a toute la magie et le respect de la rivalité la plus extraordinaire de l’histoire du sport. Federer a remporté le défi avec le score 6-4 3-6 6-3. La journée, à commencer par l’arrivée des deux champions au Cape Town Stadium, a été incroyable pour tous les participants.

Une journée de fête, au cours de laquelle les enfants ont eu l’occasion de passer du temps avec Roger et Rafa, dans l’après-midi. L’apprentissage par le jeu a été l’occasion pour Federer et Nadal de divertir les enfants et toutes les personnes présentes au stade, entre histoires amusantes et activités.

Au cours de la soirée, d’abord le match entre le Suisse Maestro et l’Espagnol, puis rejoint par Bill Gates et Trevor Noah, pour ce qui était une vraie et incroyable soirée de tennis.