L’événement de tennis d’Indian Wells ne se tiendra pas comme prévu en raison d’une épidémie de coronavirus

Le tournoi de tennis BNP Paribas Open à Indian Wells, dans le sud de la Californie, l’un des plus grands événements de tennis au monde, n’aura pas lieu ce mois-ci en raison de l’apparition du coronavirus, ce qui en fait l’un des plus grands événements sportifs à être annulé en raison de l’épidémie.

Les organisateurs du tournoi ont pris la décision après que les responsables du comté ont déclaré une urgence de santé publique lorsqu’un cas a été confirmé dans la région. Le tirage au sort du tournoi devait commencer lundi, tandis que les matchs du tirage au sort principal devaient commencer mercredi.

Steve Simon, PDG du WTA Tour, a déclaré que des options telles que la participation à l’événement sans fans étaient envisagées, mais les organisateurs du tournoi ont pensé qu’il serait préférable d’annuler l’événement. «Nous étions en faveur du concept.

Mais en fin de compte, le tournoi n’a pas estimé qu’il était dans leur meilleur intérêt. “Le tournoi est le plus grand événement sportif aux États-Unis à être annulé suite à l’apparition du coronavirus. Plus de 450 000 fans ont assisté au tournoi en 2018 et en 2019.

Tommy Haas, le directeur du tournoi d’Indian Wells, a déclaré qu’il était prêt à organiser le tournoi à une autre date. “Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale.

Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options ». Il n’y a pas de mise à jour si l’Open de Miami – un autre grand événement de tennis qui se tient après Indian Wells – sera annulé ou organisé comme prévu.

“L’intention est toujours pour Miami de fonctionner. C’est évidemment dans deux semaines, mais en ce moment notre approche est que nous prévoyons de gérer tous nos événements à venir et de mettre toutes les précautions en place. Mais nous continuerons évidemment à travailler avec l’événement très de près et devra surveiller toutes les situations là-bas. »Le tournoi offre aux détenteurs de billets des remboursements ou des crédits pour les billets pour l’édition 2021 du tournoi.