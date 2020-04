L’ex-entraîneur se rend chez Dominic Thiem et son père

Le n ° 3 mondial Dominic Thiem et son entraîneur de longue date Gunter Bresnik se sont séparés l’année dernière après avoir travaillé ensemble pendant 15 ans. Un an après la scission, l’entraîneur autrichien a fouillé Thiem et son père Wolfgang. Il semble qu’il reste encore une blessure non cicatrisée entre les deux après leur séparation. Cependant, pourquoi Gunter trouve-t-il Thiem coupable pour sa relation usée?

Thiem était entraîné par Gunter Bresnik depuis l’âge de huit ans. Cependant, la famille de Thiem connaît Bresnik depuis que l’homme de 26 ans avait trois ans – après le père de Thiem, Wolfgang est venu travailler comme entraîneur à l’académie internationale de tennis de Bresnik à Vienne en 1997. Cependant, selon Bresnik, Thiem ne valorise pas son service pour lui toutes ces années. Gunter pense également que Thiem ne serait qu’un joueur des «Futures» sans lui.

“Je ne comprends toujours rien”: Dominic Thiem

Bresnik estime que Thiem lui doit tout en l’aidant à atteindre où il est aujourd’hui. De plus, l’homme de 58 ans se sentait trompé alors que Thiem et son père ne faisaient preuve ni d’honnêteté ni de loyauté.

«Chaque jour, je réalise de plus en plus à quel point ils étaient injustes avec moi. Je ne comprends toujours rien », a déclaré Gunter lors d’une conversation avec l’APA (Agence de presse autrichienne).

“L’honnêteté, la loyauté, les valeurs… il n’y avait pas beaucoup d’adhérence”, a expliqué Bresnik. «Si je dois tout à quelqu’un, je ne peux pas traiter avec lui de cette façon. Wolfgang (Thiem) serait entraîneur de club à Seebenstein et Dominic serait un futur joueur. »

Lisez aussi: “Dominic Thiem peut s’améliorer davantage” – L’entraîneur de Thiem ouvre ses portes

Chaque histoire a deux côtés et ce n’est qu’un côté de l’histoire. Par conséquent, nous devons entendre les deux avant d’essayer de juger la star autrichienne. On ne sait toujours pas pourquoi Dominic Thiem a rompu sa relation avec son entraîneur de longue date. Cependant, il sera intéressant de voir la réponse de Thiem aux critiques de Bresnik.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion