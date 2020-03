Leylah Annie Fernandez, 17 ans, participera au tableau principal de BNP Paribas Open 2020

La nouvelle brise du tennis en provenance du Canada Leylah Annie Fernandez a fait la une des journaux féminins avec ses incroyables descentes sur les courts latino-américains.

Le qualifié de 17 ans a atteint la finale de l’Open du Mexique sans perdre un set. Et c’était sa toute première entrée en finale d’un événement WTA.

Et plus tard à l’Open de Monterrey, Leylah Fernandez, numéro 126 mondial, a battu la championne du Grand Chelem, Sloane Stephens, en pré-quart de finale et a ouvert la nouvelle porte d’entrée du tennis canadien.

Ses performances impressionnantes en tant que qualificative à Acapulco et Monterey lui ont valu un joker pour le grand tournoi d’Indian Wells, en Californie. Elle sera placée dans le tableau principal et jouera son premier match mercredi ou jeudi.

Le phénomène de tennis Leylah Annie Fernandez gagnera 10 points de classement à condition qu’elle quitte BNP Paribas Open 2020 au premier tour. Malgré sa sortie anticipée, son classement atteindra le numéro 118 mondial.

Leylah Annie Fernandez sur Sloane Stephens

«C’était un super match. J’étais un peu nerveux au début. C’est une grande joueuse et elle a remporté un Grand Chelem. Je savais que ça n’allait pas être facile », a déclaré Fernandez après sa victoire sur Stephens.

«J’ai essayé d’utiliser tout ce que j’ai formé, comme pour oublier le passé et me concentrer sur le présent. Et ça m’a beaucoup aidé. J’ai fait beaucoup d’entraînement mental depuis que je suis très jeune et ça porte ses fruits maintenant. “

En quarts de finale du tournoi, elle a joué contre la tête de série Elina Svitolina. L’Ukrainien a atteint la première demi-finale de 2020 après avoir mis fin à la course de rêve de Leylah au Abierto GNP Seguros. Svitolina l’a évincée 6-3, 7-5 lors des huit derniers tours.

“Je m’attendais à ce qu’elle ressorte et joue très bien, elle a également remporté de nombreux matchs la semaine dernière”, a expliqué Svitolina. “C’était très attendu, et j’ai essayé de rester concentré, j’ai essayé de jouer chaque point comme le dernier.”