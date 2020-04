Leylah Annie Fernández, l’éclosion d’une nouvelle star

Il y a quelques semaines, on pourrait dire que une étoile est née. Était en Acapulco. En même temps que Nadal remportait son énième titre dans la catégorie masculine, le tournoi WTA a célébré la montée d’une jeune fille de 17 ans qui avait dominé le circuit d’une main de fer. Son nom était Leylah Annie Fernández et il était à un pas de remporter son premier titre professionnel.

Pour elle, les stades brûlants sont relatifs. Pas une année ne s’était écoulée depuis la conquête du Canada Roland Garros junior et il se qualifiait déjà pour jouer les majors avec “les majors”. Dans Australie, sur le top 200 encore, Leylah a passé l’avant-match après trois matchs très difficiles et a fait sa première participation à un Grand Chelem. Quand je dis que les étapes de gravure sont totalement relatives, je veux dire: passer la qualification du Grand Chelem est devenu le premier objectif atteint pour l’année … et ça venait juste de commencer. Cela a été confessé dans une interview avec la WTA: “Ce fut une expérience inégalée. J’étais heureux d’avoir réussi à jouer sur mes propres mérites et non sur la base d’une invitation. C’était une confiance en soi, se qualifiant pour un Grand Chelem c’était l’un de mes objectifs de l’année. Avec cet objectif déjà atteint, nous pensons maintenant pouvoir passer quelques rounds lors du prochain Grand Chelem. “

Personnalité, ambition et en même temps signe de maturité: Leylah veut être avec les meilleurs selon ses mérites. C’est une pensée louable quand on parle de quelqu’un qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité. Mais la progression ne semblait pas avoir de limites: quelques semaines plus tard, le Coupe de la Fédération l’a vu marquer sa première victoire contre un top 10 … lors de son deuxième match contre eux. Belinda Bencic était la victime. “J’ai toujours cru qu’en entrant sur le terrain, je pouvais battre un joueur dans le top 100, le top 10 ou le top 5. J’ai juste essayé d’aider l’équipe autant que possible. Pendant le match, je me sentais plus en confiance, sans avoir peur de chercher mes coups gagnants ou d’attaquer, et cela a eu sa récompense. J’ai vu Bencic jouer à la télévision à plusieurs reprises, en fait, il a été l’un de mes modèles en raison de la façon dont il joue, dans lequel il traite d’être celle qui prend le relais sur la piste. J’ai essayé de faire ça contre elle et ça a marché. “

Être capable de surmonter qui ils étaient vos idoles C’est une directive qui indique qu’il y a du bois champion. Il y a des milliers d’exemples dans l’histoire du tennis, et ce jour-là, Leylah n’a même pas renoncé à un set en tant que visiteur et sur terre battue devant un top-10. Mais ce qui allait arriver en 2020 était encore plus incroyable. Le Mexique allait être le carré d’éclosion de Fernández, coïncidant, en plus, que le Canadien parle un peu espagnol. Curieusement, il a tout accompli après avoir joué le précédent … ce qu’il a accepté avec une invitation. Paradoxes du destin. “Si je vous dis la vérité, je pensais que je n’allais pas jouer à Acapulco. Nous ne savions pas si j’obtiendrais le joker pour la phase préliminaire. Nous avons attendu des nouvelles, ils nous ont appelés et j’étais très heureux qu’ils aient dit oui. Nous avons tout sauvé et nous sommes partis. Mon objectif était d’essayer de maintenir la dynamique positive du match contre Bencic au Mexique et d’essayer de reproduire ce niveau de tennis à chaque match. “

Et il l’a sûrement fait. Gaping un écart à travers la phase précédente, les pièces de domino sont tombées une par une. Alors que les graines du tournoi continuaient de tomber, Nao Hibino ou Potapova semblaient impuissants face à la maîtrise de Leylah. Sans faire de bruit première finale WTAoù vous attendiez-vous Heather Watson. Là, nous pourrions dire que l’inexpérience a joué un tour, mais nous mentirions dans un sens, puisque Leylah a réussi à sauver neuf balles de jeu et à forcer le troisième set après être allé et décomposer avant d’en dire assez et d’être vaincu. “Je ne mentirai pas: ce fut l’un des matchs les plus durs auxquels j’ai jamais joué. J’ai essayé de me battre à travers les émotions, d’oublier ce qui m’entourait et quelle était ma première finale. Tout l’entraînement mental, tout ce que j’ai fait quand j’étais à la maison, tout ce qui a été montré tout au long du tournoi. Voir les gens apprécier pendant mon match est l’une des choses pour lesquelles je joue au tennis, leur montrer de quoi je suis capable. “

Maintenant, malheureusement, coronavirus il s’est pleinement plongé dans la brillante ascension de Leylah. Pour une jeune de 17 ans, cela signifie toutefois qu’il est possible de faire ce que tout autre adolescent de son âge ferait. Entre autres choses, obtenez votre diplôme d’études secondaires et obtenez votre permis de conduire. “J’ai pratiqué avec mes parents. C’était difficile au début, j’avais peur d’être devant le volant (rires). Maintenant je suis plus à l’aise et c’est très amusant de passer du temps avec eux comme ça. Il me reste quelques mois pour obtenir ma carte j’espère donc pouvoir m’évaluer bientôt, avant que tout ne recommence. ”

Bien sûr, avant de rentrer chez elle, Leylah a eu le temps de réaliser un autre rêve: rencontrer Kim Clijsters pendant le tournoi Monterrey, où en tant que prix, il a remporté Sloane Stephens. “J’étais honnêtement trop timide pour aller lui parler (Clijsters). C’est une légende. La première fois que je l’ai vue en personne, elle avait les yeux écarquillés, je n’ai pas pu dire un mot. Je me souviens l’avoir vue jouer la finale du tournoi canadien. J’ai toujours voulu m’entraîner ou jouer avec elle, en fait je voulais qu’elle me touche au premier tour. Jouer contre elle serait un rêve devenu réalité. “

Si vous êtes toujours concentré sur et en dehors de la piste, il ne fait aucun doute qu’un jour vous réussirez. La talentueuse gauchère pourrait être la prochaine star de l’usine canadienne, et terre à terre, ses compatriotes lui ont déjà appris que rien n’est impossible. Seul le temps passera la peine.

.