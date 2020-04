Leylah Annie Fernandez: On the Rise

Avant que la WTA ne suspende tous les tournois en mars en raison de la pandémie de COVID-19, Leylah Annie Fernandez, âgée de 17 ans, jouait parmi les meilleurs tennis du Tour. À la fin de février, l’adolescente canadienne en a surpris beaucoup lorsqu’elle a atteint la finale à Acapulco. Bien qu’elle ait échoué juste contre Heather Watson, perdant un setter de trois compétiteurs, ce fut néanmoins une semaine encourageante pour le gaucher de 5’4 ″.

Fernandez, qui a déjà fait preuve d’un courage louable et d’une vitesse remarquable sur le terrain, a ensuite atteint les quarts de finale à Monterrey, son prochain tournoi, où il a fallu la tête de série Elina Svitolina pour l’arrêter. Mais son succès sur le circuit WTA, bien que soudain, n’est pas venu complètement à l’improviste. En 2019, Fernandez a terminé deuxième de l’Open d’Australie junior, avant de remporter le titre féminin en simple à Roland-Garros.

La jeune Canadienne a parlé des attentes élevées qu’elle avait pour elle-même après avoir remporté la couronne junior féminine à Roland Garros en juin dernier. “Je voudrais gagner tous les tournois, tous les tournois du Grand Chelem, tous les tournois du monde. Mais Roland Garros est très spécial pour moi car c’était le premier Grand Chelem que j’ai regardé à la télévision. Donc, pouvoir gagner ici en tant que joueuse junior est très spécial pour moi », a-t-elle déclaré dans son presseur d’après-match.

Elle a commencé à jouer au tennis à l’âge de cinq ans avec les encouragements de son père, Jorge Fernandez, et est une étudiante passionnée du jeu. La jeune femme de 17 ans dit qu’elle a beaucoup appris en suivant et en étudiant certains des meilleurs.

«J’aime beaucoup Justine Henin, [Rafael] Nadal, [Roger] Federer, ainsi que [Novak] Djokovic. Ils ont des styles différents, mais ils ont toujours les mêmes qualités: un travail acharné, un esprit combatif, et tout point est comme si c’était le dernier », a souligné Fernandez. Sur les courts de tennis, Fernandez essaie d’appliquer ces mêmes qualités à son propre jeu en disant: «Je crois que c’est un esprit combatif. Je ne lâche pas. Tous les points sont importants pour moi du premier au dernier. C’était comme si c’était la dernière chose à faire. Et même si je perds, je ne vais jamais lâcher prise. “

Aussi après son triomphe à Roland Garros, Fernandez a parlé de ses jeunes pairs canadiens; et comment leur succès l’a inspirée et motivée.

«C’est très inspirant que Bianca (Andreescu) ait pu gagner Indian Wells …… L’année dernière, j’ai pu m’entraîner avec Bianca à quelques reprises et jouer contre elle. J’ai vu comment tout se passe et je suis heureuse d’avoir ces opportunités », a-t-elle déclaré.

Bien sûr, Andreescu remporterait la Coupe Rogers puis l’US Open – remportant des victoires sur Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, dans ces deux matchs de championnat.

“Je suis heureux que Denis (Shapovalov), Felix (Auger-Aliassime), Bianca soient capables de tout faire très bien et cela me motive à faire mieux pour les deux prochaines années et pour l’avenir.”

Fernandez – qui est née à Montréal et s’entraîne maintenant à Boynton Beach, en Floride – a eu la chance de partager le terrain avec l’une des meilleures au monde à la Coupe Rogers, où elle a joué aux côtés de l’ancien # 1 mondial et championne en titre de Wimbledon Simona Halep à les doubles.

«J’ai demandé au directeur du tournoi de jouer en double ici et s’il avait quelqu’un. Il a recommandé quelques joueurs par e-mail. Et j’ai choisi Leylah parce que j’ai entendu qu’elle était très ambitieuse », a déclaré la championne de Wimbledon 2019. “Elle vient de remporter l’Open de France (junior), et je me souviens que je l’ai fait il y a 10 ans.”

En plus de reconnaître certains parallèles subtils dans leur parcours au tennis, Halep était également plein d’éloges pour le jeune Canadien. «Elle sent le jeu au plus haut niveau. C’est une bonne chose. C’est un bon début. Elle a donc tout pour bien faire en tennis », a déclaré la double championne du Grand Chelem à propos de Fernandez.

Pour sa part Fernandez, n’a pas tardé à exprimer sa gratitude. “Je viens d’apprendre beaucoup d’elle. C’est une super joueuse. Et le fait d’avoir l’occasion de jouer avec elle est formidable, et je suis heureux que nous ayons pu jouer ensemble “, a déclaré Fernandez.

L’adolescente canadienne ambitieuse vise également à connaître un succès similaire à celui de Halep à l’avenir. «Pour les objectifs à long terme, j’aimerais jouer au Grand Chelem, en gagner autant que possible; et être n ° 1 mondial », a déclaré Fernandez. Bien qu’il reste à voir si l’adolescente canadienne talentueuse peut atteindre ces sommets, son solide début jusqu’en 2020 lors de sa première saison en tant que pro a été un signe très prometteur.

À ce stade, personne ne sait combien de temps durera la pandémie de COVID-19 et quand le tennis reviendra. Mais quand il finira par revenir, la jeune Canadienne montante cherchera à reprendre exactement où elle s’est arrêtée.

