L’histoire de Dominik Koepfer, qui veut figurer parmi les 50 premiers

Les histoires de nombreux joueurs de tennis présents sur le circuit variantes passionnantes. C’est passionnant de trouver de grands joueurs qui sont hors de logique dans leurs processus d’entraînement. Loin de viser une star dès son plus jeune âge et, de là, de suivre le processus logique vers l’élite (exceller chez les juniors, gagner plusieurs Challengers jusqu’à réussir au niveau ATP), il y a des joueurs de tennis dont les histoires cachent plus que des détails intéressants.

L’histoire de Dominik Koepfer c’est l’un d’eux. Au Punto de Break, nous avons déjà parlé du joueur de tennis allemand il y a quelques mois, dans le cadre de la couvée de joueurs universitaires qui se démarquent sur le circuit. Après son tournoi spectaculaire en Flushing Meadows L’année dernière, où seul le meilleur Medvedev pouvait le battre au quatrième tour, l’ATP a mis l’accent sur l’histoire allemande plus qu’intéressante.

L’histoire de Koepfer n’est pas celle des autres joueurs. Il était sur le point de quitter le tennis lors de sa première année en tant qu’étudiant universitaire aux États-Unis, se demandant s’il devait retourner en Allemagne avec de graves problèmes de stress et même une mononucléose. Heureusement pour lui, cette pensée appartient à l’histoire, mais commençons par le début, et c’est que Dominik a dû prendre une décision simple dès le début de sa carrière: tennis ou ski.

“D’où je viens (Furtwangen, Allemagne), il y a beaucoup de neige, cinq mois par an. Il y a toujours du tennis en salle ou du ski, donc j’ai beaucoup skié en hiver et combiné avec le tennis. Quand j’ai eu 16 ans, j’ai atteint la finale du Championnat Allemand U16, j’ai donc décidé de passer plus de temps sur le tennis et de faire plus d’efforts. De là, je suis allé à l’université. ” Pas mal comme bagage pour quelqu’un qui a commencé sérieusement à s’entraîner à l’âge de quinze ans; Il n’a pas non plus de mauvaise compagnie au sein du groupe restreint de joueurs de tennis qui ont combiné ces deux disciplines dans leur enfance (Novak Djokovic et Jannik Sinner). Mais il y a une raison plus importante pour laquelle Koepfer a choisi le sport de la raquette. “Le tennis était le sport le moins dangereux. Le ski est très dangereux, surtout au niveau de la compétition. Il y a beaucoup de blessures, surtout au genou, et j’ai toujours aimé jouer au tennis. ”

La scène universitaire de Koepfer a été développée dans une université loin des projecteurs: Tulane, appartenant à la Division I et à l’un des rares systèmes qui misent sur elle. Désormais, l’Allemand s’est engagé à rendre cette opportunité à ce collège et dégage toujours des éloges à chaque fois qu’il doit en parler. Bien sûr, son histoire n’a pas toujours été un voyage de roses: “Prendre une décision était facile car je n’avais vraiment pas d’autre choix. Les premiers mois, je ne pensais pas que j’allais continuer. C’était très dur. Mon anglais n’était pas très bon, la culture et les gens étaient différents. J’ai beaucoup joué au tennis et étudier en même temps et essayer de gérer mon temps était épuisant; Ajoutez à cela avoir une vie sociale à l’université. C’était donc difficile au début. De là, j’ai commencé à en profiter et je pense que ce processus m’a beaucoup aidé non seulement en tant que joueur, mais en tant que personneLe joueur allemand lui-même reconnaît sa période au collège américain comme le tremplin parfait vers le professionnalisme: “J’ai toujours rêvé de jouer professionnellement, mais je n’ai jamais senti que j’avais le niveau pour le faire. L’université m’a vraiment préparé à faire le saut sur le circuit et à concourir à ce niveau.”

À partir de là, le rêve de Koepfer s’est réalisé, faisant de petits pas qui l’ont aidé à réaliser plusieurs rêves. Son championnat au Ilkley Challenger lui a donné une invitation à jouer dans Wimbledon, le rêve de tout joueur, mais cela ne s’est pas arrêté là: il a réussi à remporter son premier match dans la cathédrale contre Krajinovic. Mais le succès ne vient pas seul, et une autre raison capitale de son ascension a été de travailler dans l’aspect mental: “Je fais beaucoup routines quotidiennes: Je me lève, médite, écris des choses avant et après chaque match. Je parle à mon coach mental une à deux fois par semaine pendant une heure ou deux, on discute, c’est un travail quotidien. Je me considère comme un grand combattant et j’essaie toujours de faire en sorte que mon rival ait le pire temps possible sur la piste, et maintenant les émotions négatives ne me gênent pas. ”

Maintenant, l’Allemand a un objectif clair: être parmi les 50 premiers. C’est le prochain objectif d’un combattant né, un gaucher agile et de bonne main qui a fait son chemin sur le circuit comme un véritable tailleur de pierre. Maintenant, il ne reste plus que le temps de décider à quelle hauteur il peut monter.

