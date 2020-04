L’histoire de Novak Djokovic à l’Open de Miami, tournoi préféré

La version la plus dominante de Novak Djokovic, celui qui fait trembler ses rivaux et dilapide toute marge de surprise apparente, a été vu à plusieurs reprises à l’Open de Miami, l’un de ces tournois dans lesquels le Balkan a montré son meilleur tennis à plusieurs reprises. Bien qu’il y ait quelque chose de surprenant dans l’histoire de Novak avec le tournoi de Floride, c’est la façon dont la plupart de ses quelques défaites ont été contre des joueurs qui ne semblaient pas avoir de grandes options pour le vaincre. Il a commencé comme le favori Miami Open 2020 après sa démonstration de puissance en Australie, et beaucoup tenaient pour acquis que ce jour même à cette même heure, nous parlerions du septième titre de ce tournoi dans son palmarès. Mais non. Le coronavirus a tout changé de prévisible et Novak devra attendre 2021 s’il veut agrandir sa légende dans l’événement américain.

Sa première apparition à Miami a eu lieu en 2006. Un Novak sans barbe de seulement 18 ans était les visages avec Guillermo Coria et a cédé 5-7 1-6, précisant qu’il devrait travailler dur pour atteindre la maturité nécessaire pour prendre d’assaut le sommet. L’année suivante, il était prêt: un tournoi impeccable s’est réuni, remportant Nadal, infligeant une punition sévère à Murray en demi-finale 6-1 6-0 et clôturant son exploit sans renoncer à un seul set, remportant en finale un Guillermo Cañas.

Était son premier titre Masters 1000, que l’année suivante n’a pas pu défendre en tombant avant Kevin Anderson de façon surprenante, au premier tour 6-7 (1) 6-3 4-6. Il a accusé la gueule de bois du succès de l’ajout de son premier Grand Chelem en Australie cette année-là, mais la saison suivante, il n’a pu être arrêté que par Andy Murray en finale (2-6 5-7). Bien qu’il y ait un match de Djokovic mémorisé à Miami, c’est le édition fin 2011, dans lequel il a prévalu Raphael Nadal dans un match mémorable résolu par 4-6 6-3 7-6 (4), qui a fait vibrer la planète entière. Une de ces rencontres qui construisent la légende du joueur balkanique.

En 2010, il subirait l’une des défaites les plus inattendues et surprenantes de sa carrière, tombant à Olivier Rochus au premier échange pour 2-6 7-6 (7) 4-6. Personne ne pouvait s’attendre à succomber à un vétéran Tommy Haas en 2013, 2-6 4-6, tandis que la perte Benoit Paire en 2018, il a révélé de graves problèmes physiques au coude qui traînaient encore et de la confiance, dont il ne s’est pas remis jusqu’à Wimbledon. Les éditions de 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016 étaient une ode au tennis, un hommage au roi du sport de la raquette par un homme aussi vertueux qu’efficace, érigé en mur imprenable pour tous ses adversaires. Sa première apparition dans les nouvelles installations du tournoi de la Open de Miami 2019 terminé avec une perte de Roberto Bautista, lors d’une tournée dans laquelle il a accusé l’usure physique et mentale des mois précédents, très intérieur, et où il est tombé sur un Roberto très inspiré.

Il va falloir attendre encore un an pour voir Novak Djokovic dans l’imposant stade des Miami Dolphins, où il veut étendre l’empire qu’il a établi à Cayo Vizcaíno. Jusqu’à présent, il convient de rappeler ses exploits dans un tournoi où sa meilleure version pouvait être vue, mais aussi, dropper, celui dans lequel il perd de son intensité et se détend devant des joueurs qui profitent de leur occasion en or pour battre une légende. Il y a moins pour lui Miami Open 2021, est la seule consolation en ces temps difficiles pour le tennis.

