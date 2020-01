L’histoire de Victoria Jiménez, Andorre, 14 ans

Chaque Grand Chelem se forge ses propres histoires à partir desquelles des histoires plus intéressantes peuvent être tirées, comme celle d’une fille andorrane de 14 ans qui est en demi-finale de test junior. Faites attention au nom de Victoria Jiménez Kasintseva et est la plus petite de toute l’image. Fille d’un ancien joueur professionnel, son amour pour le tennis et pour grandir en tant que joueuse de tennis l’a amenée à combattre et à surmonter les énormes adversités qui existent pour la pratique du sport de raquette dans un pays comme l’Andorre presque complètement renversé dans les montagnes et sports d’hiver. La Site Web de l’Open d’Australie offre des déclarations intéressantes d’elle et de son père qui ont mis une fille à l’honneur qui semble entendre beaucoup de choses à l’avenir.

Avançant, avançant et avançant, Victoria Jiménez s’est faufilée en demi-finale de l’équipe féminine junior de l’Open d’Australie après avoir battu la tête de la deuxième série, l’Américaine Robin Montgomery, 1-6, 7-5 et 6-2. Montgomery n’était ni plus ni moins l’actuel champion du prestigieux Orange Bowl. L’Andorre avait précédemment sauvé trois balles fendues dans un autre duel, de sorte que son voyage à l’avant-dernier tour a été marqué par de nombreux pièges. Un chemin qui est en quelque sorte un reflet fidèle des difficultés avec lesquelles il a été vu se piquer la tête dans le tennis de plus haut niveau. Un reflet fidèle aussi de son caractère fort et de la difficulté de le battre.

“Je ne sais vraiment pas comment je me débrouille parfois”, admet Victoria sur le site Web du tournoi. “J’ai joué de nombreux matchs dans lesquels j’étais en retard sur le tableau de bord et j’ai fini par gagner. J’essaie simplement de continuer d’essayer. Cela me donne beaucoup de sécurité parce que je sais que même si ça va derrière ça ne veut pas dire que je vais perdre. Le seul moment où vous perdez, c’est lorsque vous perdez le dernier point du jeu. Il s’agit d’essayer et d’être positif “, explique Victoria, montrant une mentalité vraiment intéressante et qui est une garantie de succès dans un monde comme le tennis.

Une capacité de combat louable et un amour du tennis qui lui ont permis de franchir de nombreuses barrières, la principale, Andorre, un pays où jouer au tennis n’est pas le plus approprié. “Nous venons d’un petit pays, avec beaucoup de difficultés pour jouer au tennis car c’est un pays dédié au ski. Nous avons à peine une seule piste couverte dans tout le pays”, explique Joan Jiménez, le père de Victoria, qui était un ancien joueur de tennis professionnel. bien qu’il n’ait pas atteint les niveaux les plus élevés et soit resté au sommet de 505 en 1999. Maintenant, il veut que sa fille brille là où il ne pouvait pas. Le jeune de 14 ans raconte: “Mon père m’a raconté des histoires quand il a joué, c’était un peu fou son truc. Il n’y avait personne pour voyager avec lui, et il n’a pas non plus pris son tennis assez au sérieux et c’est pourquoi il est là avec moi tous les jours. Essayez de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. “

Il ne semble pas que cela va arriver à une jeune perle qui parle cinq langues (espagnol, catalan, français, anglais et russe), avec un personnage comme nous l’avons dit très féroce et féroce et qui aime le tennis avant tout, en Aucun cas d’imposition de votre famille. “J’ai choisi de jouer au tennis, je l’ai choisi”, admet le gaucher andorran qui a des références claires dans le tennis. “Rafa Nadal est celle qui m’inspire clairement, j’aime aussi beaucoup Petra Kvitova comme il joue, je regarde beaucoup les gauchers”, explique Victoria, qui veut avec ses résultats encourager le tennis dans son pays, ancrée entre deux énormes pouvoirs tels que Espagne et France “J’aimerais pouvoir encourager les gens en Andorre à se battre pour leurs rêves. Je sais qu’il y a des gens qui peuvent obtenir ce que je fais encore mieux”, dit-il.

À peine un an plus jeune que Coco Gauff, Victoria Jiménez ne veut même pas se comparer au phénomène américain qui brise les moules de façon scandaleuse. “Coco Gauff, il n’y en a qu’une. Elle est une joueuse incroyable, elle a un jeu incroyable et une mentalité incroyable”, dit-il. “Elle a beaucoup de pression à gérer et est capable de le supporter. Elle est unique. Je ne veux pas me mettre plus de pression, je suis à mon niveau et je ne pense pas que je suis capable d’obtenir quelque chose comme elle. Je veux y aller pas à pas”, conclut l’Andorre. , pionnière dans le petit pays des Pyrénées qui continue de rêver à Melbourne.

