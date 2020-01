L’hommage déchirant de Naomi Osaka à la star de la NBA, Kobe Bryant

Lundi 27 janvier 2020, peu de temps après la confirmation de la mort de NBA Legend Black Mamba, Kobe Bryant, aux côtés de sa fille de treize ans dans un accident d’hélicoptère, une vague d’hommages émouvants a traversé le monde, tandis que les Espagnols First Seed Rafael Nadal a partagé sa pièce, la Japonaise de tempête, Naomi Osaka, qui avait récemment été éliminée des 20 AO au troisième tour contre la sensation adolescente américaine Coco Gauff, n’avait pas été différente.

En plus de cela, en tant que légende du tennis serbe, Novak Djokovic a partagé des heures avant la mort de la légende de la NBA comment Bryant l’avait aidé à changer de carrière pendant une période difficile il y a quelques années, les mêmes émotions semblaient s’être rationalisées au 22. N ° du monde vieux de 1 an

L’hommage touchant de 3 dans un tweet. Pendant ce temps, partageant la profondeur de sa relation avec l’ancienne légende de la NBA, Osaka a tweeté dans un article déchirant lundi: “Hé … Je ne sais pas vraiment quoi faire, alors je vous écris cette lettre”, a écrit Osaka à des médias sociaux.

Merci d’être toi. Merci d’inspirer les gens de partout, vous n’avez aucune idée du nombre de cœurs que vous avez touchés. Merci d’être si humble et de ne pas être aussi gros que vous. Merci de prendre soin de moi et de me surveiller après mes lourdes pertes.

Merci de m’avoir envoyé un texto au hasard «ça va?», Parce que vous savez à quel point ma tête est parfois folle. Merci de m’avoir tant appris en si peu de temps que j’ai eu la chance de vous connaître. Merci d’exister.

Tu seras pour toujours mon grand frère / mentor / inspiration. Je t’aime.”

Je ne peux pas. pic.twitter.com/Vc3dJZztYS – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 27 janvier 2020