Petra Kvitova, l’inébranlable pro tennis de Czeck avec 27 titres en simple en carrière, très appréciée pour ses coups de pied gauchers, a été blessée un mardi (20 décembre) plus de trois ans plus tôt lorsqu’un intrus a attaqué le double champion de Wimbledon sans relâche avec un couteau chez elle, dans la ville de Proseck, à Czeck.

Trois mois plus tard, un tribunal régional de la ville de Breck, à Czeck, avait statué qu’un Radim Zondra, qui avait gravement blessé Petra Kvitova à son appartement, purgerait huit ans de prison, mais Zondra a plaidé non coupable et a fait appel, ce qui en fait avait été aiguillonné. les procureurs de l’État de demander une peine de 12 ans de détention pour l’accusé.

Néanmoins, après une bataille juridique de trois ans, un tribunal de grande instance de la ville tchèque d’Olomouc avait remis Zondra onze ans en prison plus tard la semaine dernière. En outre, selon les documents du tribunal, Zondra, 33 ans, s’est rendu à l’appartement de Kvitova en disant qu’on lui avait demandé d’inspecter la chaudière.

Peu de temps après, alors que Kvitova se retournait, Zondra attrapa la star de tennis de 26 ans par derrière et lui porta un couteau à la gorge, bien que le motif de Zondra reste un mystère car le numéro 7 mondial avait même donné 10 000 couronnes Czeck à Zonda pour partir.

Plus tard dans la lutte pour se libérer, Kvitova a subi de graves blessures à la main gauche, aux ligaments et aux tendons et a subi une opération de quatre heures sur sa main jouante, tandis que les médecins avaient prévenu qu’elle ne serait peut-être pas de retour dans les arènes de jeu, Cependant, contre toute attente, après trois semaines de postopératoire et quatre mois de physiothérapie, la redoutable lettre rouge, Kvitova est retourné dans le gazon cinq mois plus tard, ont révélé les dossiers de police et les dossiers hospitaliers.

Cependant, Petra Kvitova n’avait pas encore fait de déclaration officielle au cours du verdict du tribunal de mercredi 8 janvier, alors que la pertinence de Czeck Spesh était au Brisbane International cette semaine, se préparant pour le prochain Open d’Australie 2020, qui devrait commencer le 20 janvier.