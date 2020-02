L’horizon des Laureus Awards pour le tennis: Rafael Nadal et Naomi Osaka reçoivent des nominations

Le tennis a été fortement représenté aux Laureus Sports Awards. Cette année, elle ne diffère pas non plus des goûts de Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, et de Naomi Osaka, double championne du Major, qui ont été nominés.

Les prix auront lieu lundi à Berlin, en Allemagne. Roger Federer détient le plus grand nombre de Laureus Awards avec six, sa dernière venue aussi récemment qu’en 2018 après son brillant retour en 2017, après une interruption de travail de six mois en 2016.

Nadal a été nominé pour le prix du sportif de l’année avec le coureur de F1 Lewis Hamilton, son compatriote espagnol et pilote MotoCross Marc Marquez, le golfeur américain Tiger Woods aux côtés du géant du football Lionel Messi. En 2019, Novak Djokovic a reçu le prix.

Djokovic a remporté son 17e Chelem à l’Open d’Australie cette année en battant Dominic Thiem en finale. Chez les femmes, la nomination au tennis vient de Naomi Osaka qui a été nominée dans la catégorie sportive de l’année.

Parmi les autres nominés figurent le capitaine de football américain Megan Rapinoe, l’athlète américaine Simone Biles en gymnastique, la Américaine Mikaela Shiffrin en ski et la spécialiste de l’athlétisme Allyson Felix en athlétisme. Osaka est un ancien non mondial.

1. Ses deux titres majeurs sont venus à l’US Open 2018 et à l’Open d’Australie 2019. Elle a battu Serena Williams pour remporter son premier Major et Petra Kvitova pour remporter son deuxième. Kvitova est elle-même double championne de Wimbledon, tandis que Williams cherche à égaler le record de 24 tournois de Margaret Court.