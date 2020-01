L’hybride créé avec un triomphe magique

Photographie: Lexus Espagne

Les voitures hybrides de la prestigieuse société japonaise Lexus sont sorties comme véhicule officiel de la nouvelle Coupe Davis à Madrid, et elles l’ont fait avec le triomphe de l’Espagne dans la Magic Box.

Les plus d’une centaine de membres des 18 équipes participant à ce tournoi de tennis en équipe se sont déplacés chaque jour à bord d’une flotte de 100 voitures, la plupart d’entre eux de dernière génération hybrides auto-rechargeables.

Lexus a vécu le succès de l’Espagne en la personne du joueur de révélation, pour différentes raisons, Roberto Bautista Agut, qui a été ambassadeur du constructeur automobile haut de gamme; marque qui était précisément à son trentième anniversaire d’existence (né un an après le Baptiste lui-même).

Dans le même scénario de la Magic Box, Lexus avait déjà servi de transporteur officiel entre 2009 et 2011, lors des huitième à dixième éditions du Mutua Madrid Open; puis avec la proéminence du modèle RX 450h, crossover hybride phare de la gamme.

Le constructeur est le seul à proposer une gamme complète de voitures hybrides premium, qui représente dans notre pays 100% de ses ventes totales.

À cette occasion, à l’occasion des finales de la Coupe Davis à Madrid, la star était l’UX 250h, présentée au salon de l’automobile de Barcelone six mois plus tôt, et qui mettait en vedette la Tennis Cup Edition, qui commémorait le parrainage de la compagnie de la finale de la Coupe Davis à Madrid et le 30e anniversaire de la naissance de la marque.

Pour cette raison, l’UX 250h Tennis Cup Edition a produit 30 unités uniques, exclusivement finies.

Dans son corps de 4,49 mètres de long, 1,84 m. de large et 1,54 m. Nova haute et blanche avec toit en graphite noir; les détails esthétiques apparaissent dans une couleur appelée Tennis Green créée spécialement pour cette édition limitée, dont le prix est de 38 500 euros.

Photographie: Goyo Ybort

L’UX 250h Tennis Cup Edition part de la finition F Sport de la gamme de modèles, élégante et sportive; avec une esthétique qui comprend la calandre caractéristique de la marque et le pare-chocs avant, bien différenciés; protections avant et arrière et jupes latérales accrocheuses. La même couleur Tennis Green se reflète dans les rétroviseurs et même dans la clé d’ouverture elle-même.

Ce modèle s’adapte aux roues de 18 pouces, dont la conception en spirale de 10 rayons apporte de la sophistication grâce à la finition mécanisée en noir brillant, et que deux de ces 10 rayons sont dans la couleur Tennis Green susmentionnée. Sur les pneus, montez des pneus à plat.

Dans la cabine, il se distingue également par ses tapis avec la marque de cette édition spéciale. L’intérieur montre l’inspiration dans le concept architectural japonais appelé engawa, où l’intérieur et l’extérieur se connectent en parfaite harmonie et offrent au conducteur un excellent champ de vision, avec une parfaite maîtrise des dimensions du corps.

Mais, au-delà de son exclusivité esthétique, l’une des grandes références de ce véhicule, en ligne avec la trajectoire suivie par Lexus, réside dans son hélice, le célèbre système hybride auto-rechargeable Lexus Hybrid Drive déjà dans sa quatrième génération. Votre batterie se recharge pendant la conduite et lorsqu’elle ralentit ou ralentit.

Photographie: Goyo Ybort

Il obéit à un moteur de 2 litres qui fournit une puissance de 135 kW (184 chevaux), avec deux ou quatre roues motrices, qui est agile et lisse avec une grande efficacité énergétique. Sa consommation est comprise entre 5,3 et 5,6 litres aux 100 km. en cycle mixte WLTP (nouvelle échelle de consommation et mesure des émissions), avec des émissions de dioxyde de carbone (CO2) entre 120 et 126 g / km. et des oxydes d’azote (NOx) de 0,0049 g / km. pour la version 2 roues motrices.

Le moteur de traction 4 × 4 présente une consommation en cycle mixte WLTP comprise entre 5,8 et 6 litres par cent, et des émissions de CO2 entre 131 et 136 g / km. et des NOx identiques de 0,0049 g / km.

En termes d’équipement, l’édition exclusive UX 250h Tennis Cup comprend le système de sécurité Lexus avancé + système de sécurité de deuxième génération, qui combine le système de sécurité pré-collision avec la détection des piétons – jour et nuit – et les vélos pendant la journée (PCS), l’assistance interactive sur les voies (LTC) et le système de conduite automatique des feux de route (AHB), pour améliorer la vision nocturne.

De plus, il a la reconnaissance des feux de circulation (TSR), un moniteur d’angle mort, une caméra de stationnement avec une vision à 360 °, une alerte de circulation arrière (ATCM), un régulateur de vitesse adaptatif et un système d’éclairage routier adaptatif (AHS).

Photographie: Lexus Espagne

La gamme du crossover compact premium UX 250h est composée de 11 autres versions, à partir de l’UX 250h ECO 4 × 2, à partir de 33 900 euros; et avec le capuchon sur l’UX 250h Luxury 4 × 4, à partir de 55 500 euros; en passant par les finitions Business, Executive, F Sport et F Sport Leather.