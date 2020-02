Li Na fait un don de 3 millions de yuans pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

La star de tennis chinoise à la retraite Li Na a fait don de 3 millions de yuans (430 000 $ US) pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, selon le South China Morning Post. Le double champion du Grand Chelem a fait le don par le biais d’un organisme de bienfaisance à Pékin.

Li Na est un ambassadeur de la fondation qui utilisera le don pour fournir du matériel médical aux hôpitaux désignés à Wuhan. D’autres stars du sport de Wuhan ont également contribué de manière significative à la lutte contre la maladie.

Li Na a atteint le meilleur classement en carrière de la WTA au deuxième rang mondial en février 2014. Elle a remporté neuf titres en simple du WTA Tour, dont l’Open de France 2011 et l’Open d’Australie 2014. Elle a été la première joueuse représentant un pays d’Asie à participer à une finale du Grand Chelem en simple, à l’Open d’Australie 2011.

Li a également été finaliste de l’Open d’Australie 2013 et des championnats du circuit WTA 2013, triple quart de finale à Wimbledon et demi-finaliste aux Jeux olympiques de Beijing 2008 et à l’US Open 2013. Elle a pris sa retraite du tennis en septembre 2014, à l’âge de 32 ans et en 2019, elle a été intronisée au Temple de la renommée internationale du tennis, devenant la première joueuse d’origine asiatique à recevoir cet honneur.

La footballeuse Hao Junmin a fait don de 500000 yuans à une fondation caritative du district de Wuhan tandis que Wang Shuang, la footballeuse asiatique de l’année 2018. Wang a fait don de 600 000 yuans. Shuang était à Wuhan pour une réunion du Nouvel An lunaire avec sa famille et a également été prise dans le verrouillage et n’a pas pu rejoindre l’équipe nationale en Australie pour les qualifications olympiques de Tokyo 2020.

Une joueuse de tennis du Hubei, dans la région de Zheng Qinwen, a fait don de tous les prix – 10000 yuans – qu’elle a gagnés lors des tours de qualification de l’Open de Wuhan de l’année dernière pour la même cause, tandis que le directeur de l’équipe nationale de football chinoise Li a fait don d’un million de yuans.