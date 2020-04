«L’idée de Roger Federer est logique, je serais ravi de traiter avec ..»

Il y a quelques jours, le champion des 20 fois majeur Roger Federer a proposé l’idée de fusionner l’ATP et la WTA en une seule organisation, soulignant les différences frappantes entre eux qui ne devraient pas exister. Rafael Nadal et de nombreux autres joueurs ont soutenu les Suisses et il sera intéressant de suivre la situation dans les mois à venir, sans tournois de tennis au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet mais probablement pour beaucoup plus longtemps.

Les organisateurs de l’un des événements les plus prestigieux qui réunissent des stars de l’ATP et de la WTA dans des semaines consécutives à Dubaï sont prêts pour le changement et tous les défis que cela prendrait, avec le directeur du tournoi Salah Tahlak derrière les paroles de Roger et les louanges son idée.

Roger a remporté le 100e titre ATP à Dubaï en 2019, devant éviter l’événement en février en raison d’une blessure au genou et espérant revenir en 2021. “Il pourrait y avoir plusieurs avantages en termes de coordination du calendrier – en particulier pour les combinés et les back-to -événements arrière – objectifs de prix égaux, mise en commun des fonctionnaires et, surtout, négociation pour une plus grande tranche avec les sociétés de médias pour les droits combinés “, a déclaré Tahlak au National.

“Il y aurait des problèmes pour décider de la part des revenus et du calendrier, mais ces problèmes pourraient être résolus et un compromis pourrait être trouvé avec les propriétaires et les promoteurs du tournoi s’il n’y avait qu’un seul organe directeur.

Étant donné que Dubaï est un événement consécutif et que Dubaï a été l’un des premiers événements à offrir un prix égal, en tant que directeur de tournoi, je serais ravi de traiter avec un seul organe directeur pendant les deux semaines. C’est une évidence. Cela a du sens et pourrait être bon pour le tennis en général. “

“Cela dépend du promoteur. Quand j’ai pris le relais, je voulais changer l’image entière de la tournée; je voulais changer la façon dont les choses étaient présentées et tout. Certaines personnes l’ont accepté et d’autres ont résisté”, a déclaré le supremo saoudien.

Ils disaient: “Nous avons organisé un tournoi, j’y ai dépensé 100 000 $, et maintenant vous me dites que je dois dépenser 400 000 $?” Mais tout ruisselle et finalement, vous devez surfer sur cette vague et ensuite y aller et nous avons finalement réussi.

Nous avons des tournois masculins, et nous ne les avons pas poussés à avoir des femmes, maintenant ils ont soudainement réalisé: «Nous devrions avoir des femmes parce que c’est mieux pour nous et cela rend le tournoi plus attrayant.

Même s’ils ne sont pas de premier plan, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le veulent “, a déclaré Ziad Al-Turki, président de la Professional Squash Association.