Life On The ITF Tour: Jour 1 à ITF Sunderland

Il y avait des cris de toutes sortes sur les courts du National Tennis Center de Sunderland le jour 1 du tirage principal. Il y avait des cris de joie, des cris d’angoisse et des cris dirigés vers l’âme malheureuse assise sur «cette» chaise juste au-dessus de la cour.

C’était le premier tour proprement dit du tournoi et les joueurs savaient qu’ils feraient face à un très tôt retour à la maison s’ils perdaient aujourd’hui. Certains, comme les jokers britanniques Daniel Little, Henry Patten et Grace Piper, ont peut-être été préparés à leur sort, mais d’autres non.

Défaite du jour d’ouverture

Le 2e tête de série suédois Markus Eriksson s’est incliné en trois sets contre le Néerlandais Gijs Brouwer. Ce fut une excellente performance de Brouwer qui a devancé son adversaire de plus haut rang au cours des deux derniers sets et a largement mérité sa victoire. Le Suédois est ensuite revenu sur le terrain en double et a gagné, il devra donc rester un peu plus longtemps à Sunderland, bien que sachant que son salaire ne paiera plus pour sa semaine.

Un homme qui est totalement libre de partir est le Bulgarian World # 567 Alexander Donski. Après avoir perdu en deux sets contre le wildcard britannique Mark Whitehouse, il a répété le tour avec Kristjan Tamm de l’Estonie quelques heures plus tard. Cela a fait que son séjour à Sunderland ne dure qu’une journée. Il n’était pas le plus content (plus de détails plus tard).

Progression des favoris

Eriksson était en fait la seule graine à tomber le premier jour de l’action. La plupart des favoris ont progressé avec plus ou moins d’aisance.

Jana Fett, Pemra Ozgen et Richel Hogenkamp ont tous surclassé leurs adversaires, mais la tête de série n ° 1, Viktoriya Tomova, a vraiment dû se battre pour finalement dépasser Victoria Muntean, de France, en trois sets.

Au tirage au sort masculin, l’ancien Néerlandais n ° 52 mondial Igor Sijsling a montré une grande partie de sa classe lors d’une victoire en deux sets contre Evan Hoyt; Le talent de 19 ans Jesper De Jong a également remporté une bataille de Hollande contre la Grande-Bretagne, mais a dû endurer trois sets difficiles contre le # 1440 Daniel Little.

Correspondance des fonctionnalités

Aiden Mchugh, 19 ans, était surveillé par le capitaine de la Coupe Davis GB, Leon Smith, alors qu’il affrontait le mondial # 548 Alexis Gautier, de France. Gautier n’est classé qu’à 6 places de moins que l’Ecossais, donc un match serré était attendu.

Le coup droit croisé de l’Ecossais a causé d’énormes dégâts à son adversaire et c’est cette arme qui a produit la première pause du match lors du troisième match. Malgré quelques oscillations sur le service, Mchugh a réussi à maintenir sa pause unique à la fin du set.

L’Ecossais était beaucoup plus assuré dans le deuxième set. Il a de nouveau gagné une pause anticipée et malgré de nouvelles chances, il devait être content de celui-là. C’était très bien car le service du jeune écossais commençait à ronronner à ce stade et Leon Smith avait l’air convenablement impressionné en terminant le match 6-4 6-4. Il rencontre ensuite Igor Sijsling au deuxième tour.

Le côté amusant du tennis ITF

Des mentions honorables vont à Evan Hoyt, qui a été tellement impressionné par (encore une autre) belle passe en revers d’une seule main par Igor Sijsling qu’il a laissé échapper un “woo-hoo-hoooooooo” spontané alors qu’il passait devant lui dans le coin. Le fait que le point était à égalité dans le dernier match du match l’a rendu encore plus impressionnant… et drôle.

C’était aussi drôle de voir les tentatives du Britannique Ali Collins, 19 ans, de détruire sa propre raquette. Sensiblement, elle a attendu la fin du match pour cela, mais après avoir perdu contre Eva Shaw, âgée de 14 ans, elle a décidé que la raquette devait payer. Il a survécu après avoir été jeté au sol, puis a résisté à un coup de pied et a finalement été poussé dans son sac avec toute la force que Collins pouvait rassembler. La raquette survit pour la laisser tomber un autre jour.

3 meilleurs moments

En fait, le motif phare de la journée était la colère et la pression. Le tennis peut être un jeu si difficile, si vous cherchez quelqu’un à blâmer pour avoir perdu, vos seuls choix sont vous-même ou les officiels. Ce sont les trois premiers pics de colère affichés à ITF Sunderland aujourd’hui:

3e – Jesper De Jong a eu une «conversation» de deux minutes avec son arbitre sur la terrible horreur de l’appel qu’il vient de passer. Un niveau impressionnant d’attitude et d’anglais démontré par le Néerlandais de 19 ans!

2e – Yannick Mertens a peut-être été le joueur le plus expérimenté sur le terrain, mais cela ne l’a pas empêché de courber une balle dans toute l’arène. Cela a arrêté le jeu sur les quatre terrains jusqu’à ce que la balle soit finalement récupérée et retournée au Belge de 32 ans.

1er – Le susmentionné Alexander Donski n’a pas très bien porté sa défaite à Mark Whitehouse. Mon tweet vous donne tout le contexte que vous devez savoir ici…

FSi quelqu’un a jamais douté que la tournée ITF ne signifie pas grand-chose pour les joueurs, consultez la réaction d’Alexander Donski à la défaite contre Mark Whitehouse au premier tour à Sunderland aujourd’hui… 🎾 #ITFSunderland #LTAHomeSeries @LastWordTennis pic.twitter.com / YlBQeKiwkp

– Andy Watson (@andywatsonsport) 26 février 2020

Photo principale de ..