En regardant l’image pendant cinq minutes, on se demande encore s’il est possible pour l’être humain d’atteindre ce point de flexibilité. Pas n’importe quel être humain, évidemment, mais Novak Djokovic. Le Serbe a battu Gael Monfils cet après-midi en demi-finale de la Dubaï ATP 500 et, en plus de la victoire, il nous a donné un chiffre impossible. Une photographie qui restera pour toujours et qui sera étudiée dans les prochaines générations. Nole, l’homme en caoutchouc.

.