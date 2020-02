“L’inclusivité, c’est tout le monde” – Serena Williams parle de soutenir les entreprises appartenant à des femmes

Serena Williams était d’humeur expansive alors qu’elle s’asseyait pour une interview avec Anna Wintour il y a quelques jours. Le champion du Grand Chelem à 23 reprises et Wintour ont naturellement beaucoup parlé de la mode, mais ils ont également abordé une variété d’autres sujets. Serena Ventures, la société d’investissement Williams a démarré en 2014.

Williams est l’un des défenseurs de l’autonomisation des femmes les plus virulents à travers le monde. Elle s’est souvent tenue debout et a parlé des inégalités et des préjugés sexistes. Et qui de mieux pour lutter contre la détresse des femmes que Serena Williams?

Serena Williams sur Serena Ventures

En discutant avec Wintour, la conversation s’est déplacée vers sa société d’investissement Serena Ventures. Williams a parlé de créer son entreprise en 2014, puis en 2016 de constater que moins de 2% des entreprises soutenues par des sociétés de capital-risque étaient dirigées par des femmes. Les femmes et les minorités ont été laissées à des kilomètres dans le monde des affaires. Elle a été choquée par ce fait et a décidé de le changer.

“Je me suis dit:” Ça ne peut pas être vrai. 98% va aux hommes? Ce n’est même pas un nombre réel. »Des minorités, encore moins. Alors j’ai dit: “Vous savez quoi, c’est ma vocation.”

Ce fait a joué un rôle majeur dans le fait que Serena a fait un effort conscient pour soutenir les entreprises appartenant à des femmes. Elle a également ajouté qu’avant de soutenir une entreprise, ils devaient aimer le produit, mais cela ne suffisait pas. Ils doivent également aimer le fondateur / propriétaire de l’entreprise pour leur apporter leur soutien.

Williams a également souligné l’importance de l’inclusion. Elle croit qu’il faut inclure tout le monde, hommes, femmes, minorités, personnes de tous horizons.

«Notre portefeuille compte des hommes, des femmes, des minorités. Nous voulons juste un portefeuille diversifié. Pour moi, il s’agit de créer ce message d’inclusivité. Et l’inclusivité, c’est tout le monde. »

Paroles sages d’une femme sage.

Étant une femme noire elle-même, elle a grandi elle-même face à de nombreux préjugés. Elle a traversé tout cela pour devenir l’une des plus grandes stars du sport de sa génération. Elle a montré au monde que n’importe qui pouvait se lever et conquérir le monde.

Et maintenant, elle donne la même opportunité et le même soutien à beaucoup d’autres, en particulier aux femmes, pour réaliser leurs rêves.