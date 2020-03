Le Canadien Vasek Pospisil dit qu’il utilise le temps écoulé depuis la fermeture de la tournée pour rester en forme en attendant la reprise de la tournée. S’adressant au Toronto Star, Pospisil, 29 ans, a déclaré: «Je vois cela comme une occasion de se reposer parce que la saison de tennis est très exténuante et nous n’avons pas vraiment beaucoup de temps d’arrêt.

Je vais courir dehors dans le parc puis faire des entraînements très basiques dans mon appartement parce que vous ne pouvez pas faire grand chose d’autre. Mais il s’agit simplement de garder le corps libre et prêt lorsque les choses se calmeront et que les choses rouvriront, et lorsque la saison de tennis recommencera, j’aurai beaucoup de temps pour retourner dans le gymnase et me remettre en forme pour le premier événement ».

Alors qu’il est principalement enfermé dans son appartement, Pospisil dit qu’il apprend également à cuisiner ses propres repas. “Je suis un horrible cuisinier. Je suis toujours sur la route, donc je mange toujours au restaurant, ou si je rends visite à la maison à mes parents, ma mère cuisine.

Je n’ai vraiment cuisiné qu’une seule fois dans ma vie … c’était en 2011, je pense, en Australie – une poitrine de poulet avec des pâtes, c’était tout. Je vais donc avoir à Google quelques recettes. Je n’ai aucune idée”. L’Australien a également été l’un des joueurs les plus vocaux en ce qui concerne les droits des joueurs en général et pendant la fermeture de la tournée.

Et il dit qu’il pense que la suspension de la tournée s’étendra vraisemblablement beaucoup plus que la suspension actuelle de 6 semaines. “C’est la partie difficile – l’inconnu est ce qui rend les choses assez difficiles. Non seulement en termes d’organisation de votre emploi du temps, mais même en essayant mentalement de penser positivement parce que c’est juste la nature humaine – nous craignons l’inconnu.

C’est probablement l’aspect le plus puissant de tout cela. Pour être honnête, ce n’était même pas que j’étais surpris que (Indian Wells) ait été annulé, c’était juste une période de confusion. Tous les joueurs étaient très confus, nous ne savions pas ce qui allait se passer, nous étions tous là à nous entraîner, à nous préparer.

Évidemment (annuler) était la bonne chose à faire, mais l’autre côté était comme: «OK, que faisons-nous maintenant? Où allons-nous? “C’était donc un sentiment très étrange … ce n’est pas du tout quelque chose pour lequel vous êtes prêt”.