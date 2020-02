L’incroyable héritage de Maria Sharapova – Retour sur ses réalisations

La sensation russe du tennis Maria Sharapova a annoncé sa retraite du monde du tennis. Dans des nouvelles à la fois choquantes et attristantes pour ses fans, Maria a révélé qu’elle mettait fin à sa carrière à l’âge de 32 ans.

Malgré une mauvaise forme récente, Sharapova restera dans l’histoire comme l’un des plus grands joueurs de tennis. Elle a tenu bon pendant l’assaut des soeurs Williams et a continué à défier les frontières malgré les blessures et les controverses répétées.

Jetons un œil aux incroyables records et réalisations de Maria Sharapova qui la positionnent comme l’une des meilleures de son époque.

Records et réalisations de Maria Sharapova

Maria Sharapova a un total de trente-six titres en simple WTA. Cela comprend cinq tournois du Grand Chelem, un championnat se terminant sur un an, six titres simples de niveau 1 WTA, trois titres simples obligatoires WTA Premier et cinq titres simples WTA Premier 5. En plus de cela, Maria était médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Londres de 2012.

Maria a remporté son premier titre en simple du Grand Chelem aux championnats de Wimbledon 2004. Elle s’est annoncée sur la scène mondiale en battant la tête de série Serena Williams. Son deuxième titre en simple du Grand Chelem est venu à l’US Open 2006, battant Justine Henin.

Elle a dû attendre deux ans de plus pour son troisième grand chelem. Cela est arrivé à l’Open d’Australie 2008 où elle a battu Ana Ivanovic en finale. La dernière moitié de son succès au Grand Chelem a été mise en évidence par des performances fantastiques sur terre battue.

En fait, elle a remporté le Roland Garros en 2012 et 2014. Mais ce n’est pas tout. Maria a fait un total de 10 apparitions finales dans les tournois du Grand Chelem. Elle avait perdu trois fois en finale de l’Open d’Australie en 2007, 2012 et 2015. Sharapova a été finaliste de Wimbledon en 2011 et finaliste de l’Open de France en 2014.

Succès non du Grand Chelem

Voici la liste des tournois WTA Tier 1 remportés par Sharapova-

Pan Pacific Open (2005 et 2009)

Indian Wells Open (2006 et 2013)

Open de Californie du Sud (2006 et 2007)

Zurich Open (2006)

Open du Qatar (2008)

Open d’Italie (2011, 2012 et 2015)

Open de Cincinnati (2011)

Open de Madrid (2014)

Open de Chine (2014)

Maria détient également la distinction d’être la première joueuse russe à gravir les échelons du classement WTA. Elle a réussi cet exploit en 2005. De plus, Maria est l’une des 10 femmes à avoir terminé le grand chelem de carrière. De plus, elle est la troisième plus jeune femme à remporter Wimbledon, derrière Lottie Dod et Martina Hingis.

Quel est votre souvenir préféré de Maria Sharapova?