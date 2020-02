L’incroyable liste de joueurs attendus dans l’ATP Challenger Indian Wells 2020

Il ATP Challenger Tour continue d’ajouter sporadiquement des fans de renom et dans le tournoi organisé à Indian Wells la semaine avant le Masters 1000, du 2 au 8 mars, il est courant de voir une image très attrayante. Cependant, la liste des joueurs inscrits pour l’édition 2020 élève cet événement à un statut plus élevé, car il y a deux ex-top10 tels que Kevin Anderson et Lucas Pouille. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont également enregistrés Frances Tiafoe et Jannik Sinner, dans un tournoi qui promet des émotions fortes.

