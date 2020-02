L’insignifiance significative de Novak Djokovic et son empressement à être aimé

Il a terminé un Open d’Australie intense et émotionnel non seulement pour les dons des joueurs pour les incendies qui ont dévasté de grands hectares d’Australie mais aussi pour la mort subite et accidentelle d’un autre des grands sportifs du moment: Kobe Bryant que Novak a surtout pris en compte lors de son discours lors de la cérémonie de trophées

Émotionnel surtout parce que tant en finale féminine qu’en finale masculine Djokovic et Muguruza, j’ai fait des erreurs en perdant mes nerfs lors d’occasions importantes. Novack perd le deuxième set pour lui-même, donnant à un combattant Dominic Thiem l’assurance qu’au final il ne savait pas profiter des possibilités offertes par un Nole décidé et pressé de vouloir s’approcher historiquement des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer et du 19 par Rafael Nadal.

Le joueur de tennis de Belgrade, le plus jeune des trois avec 32 ans, fait face à une saison 2020 avec la possibilité de surpasser les Espagnols et de faire équipe avec les Suisses de sorte qu’en finale de l’Open d’Australie, il a joué non seulement contre Domenic mais aussi contre lui-même et contre les succès de Federer et Nadal.

Sur la chaîne allemande d’Eurosport, son coach Boris Becker commente qu’à plusieurs reprises lors de la finale Nole abandonne son plan, il ne retrouve pas son rythme, laisse Thiem retrouver son jeu et gagner en confiance. Même dans le troisième set, Djokovic montre au joueur autrichien à quel point il est très mécontent de lui-même. La tension est maximale pour le Serbe lorsqu’il se dispute avec le président du tribunal et l’accuse de vouloir devenir célèbre à ses dépens.

Novak Djokovic gagne en cinq sets dans un match avec de nombreux hauts et bas émotionnels du Serbe qui a toujours voulu être aimé (Federer et Nadal l’ont battu sur ce front). Dans son match contre Roger Federer, le public australien était clairement en faveur des Suisses et il semble que Nole se sent mentalement «hors de ce cercle des grands» et veut prouver à tout prix son appartenance exclusive et trouver sa place unique dans l’histoire. Cela semble être particulièrement important et important pour lui. L’impression laissée par Novack, en voyant ses performances à l’extérieur et sur la piste, est qu’il a désespérément du mal à “conquérir le cœur des fans” et gagner les lauriers de l’olympo.

VousSPensez-vous peut-être au fond de votre cœur que Rafa et Roger sont plus aimés et admirés dans le monde? Le joueur serbe pense-t-il que malgré ses triomphes, il n’a pas tout l’amour et l’attention qu’il mérite avec ses actes et Votre implication dans le tennis professionnel?

Certains de mes partisans en tant qu’expert en psychologie du tennis m’ont demandé pourquoi je pense que Djokovic avait des hauts et des bas mentaux aussi évidents dans cette finale de l’Open d’Australie et ce qui est arrivé à Garbiñe Muguruza mentalement qu’après avoir incroyablement compétitionné pendant deux semaines , en finale, il a commis plus de doubles fautes que d’habitude, a joué en dessous de ses chances, réduisant considérablement ses performances mentales par rapport à son match contre Simona Halep en demi-finale.

L’une des explications que je donne habituellement est que lorsqu’il s’agit d’atteindre un objectif particulièrement important, significatif et important, nous essayons de nous identifier en tant que personne avec ces excellents résultats. Il y a le problème et la tension mentale. Obtenir le titre souhaité et écrire l’histoire n’est pas seulement un défi passionnant, mais il doit vous donner un sens, une valeur et une importance en tant que joueur et personne. Comme si l’obtention de ce résultat vous permettait de trouver votre place dans le monde, obtenez quelque chose qui sans lui vous fait sentir un vide irréparable ou que votre vie a moins de sens.

Ne pas l’obtenir est pour le système mental du joueur très menaçant car la valeur personnelle et le sens et le sens que chacun donne dans la vie sont remis en question. Ces mécanismes mentaux et émotionnels obscurcissent de manière non consciente et il est très difficile de les arrêter si vous n’êtes pas conscient de les avoir.

Quand un joueur veut conquérir des records et avoir des victoires uniques pour se donner du sens, une machine mentale-émotionnelle impossible à arrêter est mise en mouvement qui le fait jouer bien en dessous de son niveau, avec du stress, de la peur et de la pression plutôt qu’avec confiance et plaisir. Ce n’est donc pas seulement un jeu et un jeu dans lequel vous voulez gagner un titre important, mais mentalement vous voulez que ce résultat vous donne un sens au monde, vous mette à la place à laquelle vous appartenez. Un résultat qui donne de la pertinence et du sens à son existence. C’est alors qu’avant la possibilité d’atteindre ce résultat important, le bras tremble au décollage pour gagner et les nerfs nous jouent des tours. Parce que chaque coup doit donner “valeur et sens” à notre propre existence et à ce moment-là, nous arrêtons de jouer gratuitement et de profiter. Pour l’esprit, notre existence est en danger et le sens de nos vies.

Il est extrêmement significatif que Muguruza ait commis huit doubles fautes contre le zéro de son rival et que la finale se termine par une double faute. Le service est le seul coup au tennis qui ne dépende pas du contraire et dans lequel on peut lire avec certitude la tension psycho-émotionnelle que le joueur a à ce moment-là.

Plus de 90% des joueurs de tous niveaux et de tous âges qui me consultent, me demandent de l’aide pour débloquer leur esprit, apprécier leur tennis et jouer plus librement, plus librement. Mais cela est impossible si vous arrêtez de jouer et commencez à contrôler le résultat, car cela doit prouver votre valeur et votre sens en tant que joueur et même en tant que personne.

Certains des grands joueurs comme Serena Williams et Novak Djokovic ont appris avec une grande détermination mentale à contrôler leurs émotions et à bien jouer sous pression, mais ils souffrent plus que la normale quand il s’agit de jeux qui peuvent écrire l’histoire. Il est difficile ou presque impossible de les voir s’amuser et jouer au tennis dans ces jeux. Les gestes sont plutôt agressifs, vous laissant deviner une volonté de fer, une force incassable qui se dégage de leurs entraînements aux coups et cris de colère et de représailles, comme s’ils voulaient encore manifester quelque chose sur eux-mêmes ou conquérir un «lieu» qu’ils n’ont jamais pu arriver.

Il me semble qu’ils étaient à la recherche éternelle de quelque chose qu’ils ne peuvent pas trouver, comme un hamster qui tourne dans la roue sans s’arrêter et sans arriver malgré tout l’effort. En psychologie, nous parlons de deux moteurs de motivation de base: la motivation visant à atteindre quelque chose comme la reconnaissance, l’argent, l’amour, le succès, l’indépendance, la liberté, le bonheur, etc. Et d’autre part la motivation dirigée pour éviter quelque chose comme le mécontentement, le manque, l’ennui, la souffrance, la pression, la peur, la maladie, la stagnation, etc. Dans les deux cas, “la motivation pour aller vers quelque chose” et “la motivation pour sortir de quelque chose” ont la limitation que nous n’atteignons pas durablement l’état que nous recherchons, nous avons le désir de celui qui cherche et ne trouve pas.

Dans le premier cas, on se sent comme dans la fable de l’âne et de la carotte, dans laquelle l’animal pense qu’il atteindra la carotte et fera le plus d’effort mais, à la fin de la journée et ayant rempli sa mission, la carotte est toujours devant elle-même . C’est le sentiment de poursuivre le bonheur sans l’avoir, peu importe ce qui a été accompli. Atteindre un résultat important comme la reconnaissance, l’argent, les titres, le succès, etc. Cela nous donne une satisfaction mentale-émotionnelle éphémère et opportune. Lorsque nous avons ce que nous voulons, le sentiment de vide revient et nous entrons à nouveau dans un état de tristesse et d’agitation dont nous ne savons pas comment quitter ce que nous avons et réaliser. C’est la poursuite éternelle du bonheur et du sens de nos vies.

Le deuxième cas avec la “motivation à sortir de quelque chose” l’âne lui brûle la queue et doit toujours fuir les combats pour éviter de plus grands maux. Comme dans le premier cas, cela demande beaucoup d’efforts et de stress pour démontrer en permanence que vous pouvez sortir de cette situation. C’est comme un moteur de motivation qui nous aide à sortir de situations défavorables ou à obtenir des choses qui doivent nous donner du bonheur et démontrer notre importance et notre valeur. Le cadre mental-émotionnel de ces deux types de motivation fait défaut dans lequel le bonheur et la paix intérieure sont impossibles. Donc, les gens sont dans des «roues de hamster» différentes où nous courons stressés en évitant la douleur et en recherchant le bonheur avec ténacité et énergie mais sans trouver ce dont nous rêvons: notre place, notre valeur et notre sens dans la vie. Nous essayons ce que nous faisons et nous devons démontrer quelque chose sur nous-mêmes, nous donner du sens et mesurer notre valeur en tant que personnes sans y parvenir. D’où le désir que quelque chose manque, que nous ne soyons pas arrivés, que le bonheur ne soit pas complet et l’impossibilité d’atteindre la paix intérieure désirée et l’enthousiasme intrinsèque de notre simple existence, sans faire ni avoir quoi que ce soit pour justifier notre “Être.”

Pour sortir de ce dilemme et continuer la fable de l’âne, il faut manger la carotte, c’est-à-dire vivre heureux quelles que soient les circonstances et obtenir des résultats comme l’expression maximale de notre Être et de notre plénitude. Sans vouloir prouver quoi que ce soit sur nous-mêmes, ni chercher à nous donner un sens. C’est alors que nous sommes vraiment libres mentalement et émotionnellement et que la vie commence à être un jeu qui peut être apprécié en y jouant. Puisque rien n’a de sens et en même temps, il a tout, trouver un sens dans un non-sens. Certains des meilleurs entraîneurs avec qui j’ai travaillé et auprès desquels j’ai appris cette différenciation Stephan et Maria Craemer fondateurs de la philosophie contextuelle ont dit une phrase que j’ai adorée: “Il n’y a rien à faire, maintenant ça commence.”

Et c’est la synthèse des deux motivations précédentes (Thèse = “Moteur-hors-de-quelque chose” et Antithèse = “Moteur-aller-vers-quelque chose”) qui nous permettent de passer d’une existence dirigée et poussée par le désir et recherche permanente comme dans la roue du hamster d’une vie pleine et autodéterminée sans avoir à prouver quoi que ce soit sur nous-mêmes car tout est en ordre et où notre existence est significativement insignifiante et nous sommes tous uniques et exclusifs dans notre Être.

Entrer dans cet état de conscience où les résultats ne sont que l’expression de notre plénitude parce que nous ne recherchons pas la plénitude, ni le bonheur dans nos réalisations, ou dans nos résultats est la clé pour pouvoir jouer avec plaisir en appréciant le jeu et avec une confiance maximale.

Obtenir des résultats comme expression maximale de notre être et de notre plénitude est ce que je souhaite à tous les joueurs qui souhaitent gagner de grands titres avec confiance et plaisir au lieu de la peur, du stress et de la pression. C’est le changement mental de conscience que je fais dans mon coaching mental pour que les joueurs puissent passer de la souffrance et de la pression au jeu et au plaisir en compétition. Avec mon coaching, j’aide les joueurs de 8 à 65 ans à se libérer de tous les freins mentaux afin qu’ils puissent profiter de leur tennis et être significativement insignifiants. Obtenez des titres et gagnez des jeux comme une expression maximale d’eux-mêmes, sans être obligé de donner un sens et une importance à travers leurs résultats.

Plusieurs fois, l’anecdote a été racontée lorsque Toni a montré à Rafa la liste des champions des Petit As après l’avoir gagnée en 2000 pour lui demander combien d’entre eux avaient été numéro un au monde, ce qui implique que la victoire n’avait pas beaucoup de sens . Dans une autre interview, l’entraîneur de Manacor dit que parfois les gens exagèrent sur la question de l’humilité:

«Je pense que c’est plus qu’un sentiment de localisation: vous savez que le monde restera exactement le même sans vous… Nous ne devons pas lui donner plus d’importance qu’il n’en a. Parfois, les gens exagèrent sur cette question de l’humilité de Rafa Nadal Toni continue, je pense que c’est plus qu’un sentiment de localisation: vous savez qui vous êtes, vous savez que le monde restera exactement le même sans vous… Nous ne devrions pas lui donner plus d’importance qu’il ne l’a fait. »

VousEt comment puis-je vous aider avec mon coaching mental pour que vous puissiez jouer au tennis avec plus de bonheur et arrêter de souffrir et appuyer sur le court pour vous donner du sens et de l’importance?

La question est intéressante, si vous devez donner un sens et une importance à vos résultats VousQue pensez-vous vraiment de vous? Comment justifiez-vous votre manque de sens et de valeur en tant que joueur et personne? Avec mon coaching contextuel vous découvrez précisément quelles sont les convictions qui vous bloquent, qui vous empêchent de profiter de votre tennis. Ensemble, nous examinons exactement quels systèmes mentaux-émotionnels vous retiennent et dont vous n’êtes pas conscient. Ces systèmes et convictions profondes produisent les résultats que vous avez dans votre vie et ces résultats vous confirment à votre tour dans vos croyances les plus intimes. C’est comme un cercle vicieux impossible à laisser seul et qui vous empêche de concourir à votre niveau et de profiter de votre tennis. Mon programme de coaching mental interrompt ce cercle vicieux. Pour moi, il est très important de faciliter cette transformation car en moi j’ai vu que ça marche et j’ai expérimenté qu’il est possible d’affronter les grands défis sans pression et stress mais avec confiance et plaisir, sans avoir à prouver quoi que ce soit sur soi mais comme une expédition d’épanouissement et le bonheur dans lequel vous vivez.

