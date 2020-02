L’inspiré Stefanos Tsitsipas partage son message avec ses fans après avoir conquis Marseille

Avec Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas était le joueur le plus heureux à la fin de 2019, remportant le titre de la finale de l’ATP au début et terminant dans le top-6. Le début de la nouvelle saison n’était pas si bon pour le Grec, remportant seulement deux matches à l’ATP Cup et à l’Open d’Australie pour perdre du terrain avant une autre sortie anticipée à Rotterdam.

En route pour Marseille où il avait remporté le titre il y a un an, Stefanos a enfin retrouvé son A-game, marquant quatre victoires convaincantes et défendant 250 points qui lui conviendront bien après un début d’année lâche. Faisant fureur de son tir initial, Tsitsipas a perdu 19 points dans les matchs de service contre Mikael Ymer et Vasek Pospisil, face à aucune chance de rupture et renforçant la confiance avant une autre solide performance contre Alexander Bublik qui est tombé 7-5, 6-3 pour propulser Stefanos dans le dixième finale ATP.

Là, le Grec a battu Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-4 en une heure et 26 minutes, battant le Canadien pour la deuxième fois consécutive et le laissant sur un score négatif de 0-5 en finale de l’ATP jusqu’à présent. . Tsitsipas a bien servi et perdu 16 points en dix matchs de service, repoussant trois chances de pause sur quatre en deux matchs de service douteux pour augmenter la pression sur Auger-Aliassime et le forcer à répéter ces chiffres s’il voulait rester en lice pour le premier Titre ATP.

Felix n’a pas pu produire un rythme similaire, cependant, face à neuf points de rupture et donnant un service trois fois pour finir du côté des perdants, tout comme à Rotterdam il y a une semaine contre Gael Monfils. Stefanos a tenu avec un vainqueur de service dans le match d’ouverture, décrochant un vainqueur de coup droit pour une prise à l’amour dans le match trois avant de remonter 3-1 suite à une erreur de coup droit d’Auger-Aliassime, offrant la première pause du match.

Servant pour le set à 5-3, Tsitsipas a repoussé trois occasions de pause avec un puissant tir, gardant son calme et forçant une erreur de Felix pour sécuriser le premier match en 39 minutes. À 2-2 dans le set numéro deux, le champion en titre a saisi la quatrième chance de pause avec un vainqueur en crosscourt avant de pulvériser un coup droit large lors du prochain match pour subir une pause à 15 et garder Auger-Aliassime du côté positif du tableau de bord.

Ce n’était pas pour le Canadien, cependant, puisqu’il a perdu le service à 15 dans le match suivant à la suite d’une terrible erreur de revers, s’inclinant 5-3 derrière lorsque Stefanos a décroché trois gagnants dans le huitième match. Auger-Aliassime a réduit le déficit à 5-4 avec un vainqueur de service, mais c’était tout ce qu’il pouvait faire, Stefanos scellant l’affaire avec une prise à 15 minutes plus tard pour célébrer la cinquième couronne ATP et son meilleur tennis jusqu’à présent en 2020 .

“Le passé est en retard pour en tirer des leçons. L’avenir est en avance pour s’y préparer. Le présent est là pour le vivre. Il y a quelque chose à propos d’être devant un public en direct qui est amusant. C’est un intéressant, très électrique, très vivant, et une expérience intense, et vous ne pouvez l’obtenir nulle part ailleurs.

Je fais ça depuis que j’ai six ans, ça fait partie de mon tissu en tant que personne. Le trophée est gagné dans les heures que personne ne regarde. C’est ce qui le rend si spécial. Merci Marseille! ”