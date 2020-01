L’intrépide Rafael Nadal a fait comprendre à Janko Tipsarevic qu’il était un «grand lâche»

Rafael Nadal est une source d’inspiration à la fois pour les millions de fans qui le suivent à chaque mouvement qu’il fait, mais aussi pour d’autres stars du tennis comme l’ancien top 10 serbe Janko Tipsarevic, qui a complètement changé son approche du tennis après avoir vu la demi-finale de l’Open d’Australie de Nadal 2008 contre Jo-Wilfried Tsonga.

Maintenant retraité, le joueur serbe de 35 ans a avoué comment l’esprit de combat de Nadal sur le terrain a transformé sa carrière sur la bonne voie. «Je me souviens d’avoir vu Nadal jouer cette star montante, Tsonga, à l’Open d’Australie.

Nadal a été expulsé du terrain et a perdu environ deux sets à aimer et 4-1 dans le troisième. Sur un point insignifiant, Nadal frappe un vainqueur du coup droit et crie «Vamos» aussi fort qu’il le peut. On pouvait voir qu’il croyait vraiment pouvoir gagner.

Il a fini par perdre ce set et le match, 6-1. C’est là que j’ai vraiment réalisé à quel point j’étais lâche. Ici, j’agis cool lorsque Rafael Nadal n’est pas gêné de montrer, non seulement aux 15 000 personnes de la Rod Laver Arena, mais au monde entier, qu’il donne le maximum d’efforts et se fait toujours tuer.

Cela m’a montré qu’il n’a pas peur de l’échec ». Tipsarevic a dit à Derrière la raquette. Le simple fait de voir la défaite de Nadal 6/2, 6/3, 6/2 contre Jo-Wilfried Tsonga a permis à Tipsarevic de passer du top 50 en 2008, lors de la demi-finale AO, à un top 10 en 2011.

“Travailler sur le pilote automatique pour faire le strict minimum de tout ce que vous devez faire ne vous aidera pas à vivre vos rêves. Avec le recul, si je n’atteignais pas le top 10, ou les autres réalisations de ma carrière, je ne pense pas que j’aurais été heureux parce que j’aurais su que j’en avais laissé sur la table.

Si j’avais réalisé tout cela plus tôt, je suis sûr que j’aurais été dans le top 10 plus longtemps ». Dit Tipsarevic. Maintenant, Janko est entraîneur à temps partiel et aime sa famille, mais il est clairement reconnaissant pour la leçon de vie apprise de Rafael Nadal.

«Je suis vraiment bien placé maintenant, travaillant probablement plus d’heures que jamais et n’écoutant pas mes amis qui disent:« Maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez profiter de la vie et vous détendre ». Je suis très excité pour le prochain chapitre de ma vie et devenir père d’un deuxième enfant ». , A conclu Tipsarevic.