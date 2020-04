L’inverse d’une main, proche de disparaître dans le circuit WTA

Le inverser une main C’est l’un des coups les plus esthétiques du tennis, capable de captiver tous les fans et d’exciter les romantiques de ce sport. Son utilisation au cours des dernières décennies était répandue, mais comme la vitesse et la puissance des coups ont augmenté, son entretien massif sur le circuit féminin est devenu plus compliqué. Les joueurs de tennis du 21e siècle ont une puissance dans leurs coups qui rend extrêmement difficile de répondre avec l’un des coups les plus exquis au niveau technique dans le roi du sport de raquette. Chez les hommes, il y a eu un rebond à une main avec les jeunes qui l’utilisent magistralement, comme Shapovalov ou Tsitsipas, mais la situation est beaucoup plus préoccupante chez les femmes.

Il suffit de dire que seulement 12 femmes parmi les 300 meilleures au monde ont un revers, et la pénurie devient encore plus sensible lorsque la marge est réduite à top 100. Seuls deux joueurs ont frappé le revers d’une main et les deux sont des vétérans. La mieux classée est Carla Suárez, une grande championne de ce coup au cours des cinq dernières années, succédant à Justine Henin comme le revers le plus beau et le plus efficace au monde. L’autre est Tatjana Maria, qui a commencé à jouer à deux mains, mais a fait la transition après avoir été mère et joue à plusieurs reprises avec un effet de coupe. Peut-être que le grand espoir pour l’avenir de la perpétuité de ce coup d’État est Margaret Gasparyan, actuellement 110 dans le monde à 25 ans.

Sa façon d’exécuter l’inverse est remarquable et son classement devrait s’améliorer sensiblement au cours des prochaines saisons. Un autre joueur de tennis professionnel qui utilise le revers d’une main est le Français Jessika Ponchet, 23 ans, ainsi que les Allemands Katharina Gerlach. Mais la meilleure nouvelle vient quand vous demandez qui est classé 299 dans le classement WTA. Son nom a déjà fortement résonné comme l’une des grandes promesses de l’avenir, après avoir remporté un triomphe à Roland Garros 2019. Elle est Diane Parry, une joueuse de tennis française d’une grande élégance et d’un potentiel exceptionnel, qui pourrait devenir le noyau de résistance le plus brillant pour un coup en danger d’extinction. Le revers à une main doit persister pour le tennis.

