l’isolement avec Denis Shapovalov ne serait pas ennuyeux parce que …

Le Kazakhstanais Alexander Bublik dit que s’il pouvait choisir un joueur avec lequel isoler, ce serait le Canadien Denis Shapovalov. Bublik, classé n ° 51 au monde, considère le n ° 16 mondial Shapovalov comme un drôle de gars. L’ATP a demandé aux joueurs et fans d’Instagram: “Si vous pouviez choisir un joueur avec qui vous isoler, avec qui choisiriez-vous et pourquoi?” Bublik, 22 ans, choisit Shapovalov, 20 ans, comme il l’a écrit dans la section des commentaires: “Denis Shapovalov.

Il peut faire du rap, donc je ne m’ennuierai pas. »Dominic Thiem, deuxième finaliste de l’Open de France, et Robert Lindstedt, spécialiste du double, ont également révélé leurs choix. Thiem, numéro 3 mondial, a choisi son compatriote et ami proche Dennis Novak, tandis que Lindstedt choisit 6 pieds 10 pouces de hauteur John Isner.

Lindstedt, champion d’Open d’Australie en double en 2014, a expliqué en plaisantant pourquoi il choisirait Isner comme il l’a écrit dans la section des commentaires: “John Isner. Lorsque nous manquons de nourriture, il peut vérifier les placards supérieurs pour voir ce qu’il nous reste.”

Cette semaine, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. “Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

Cela comprend les tournois ATP / WTA combinés à Madrid et à Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon “, ont déclaré l’ATP et la WTA dans leur communiqué.” La saison de tennis professionnelle est désormais suspendu jusqu’au 7 juin 2020, y compris l’ATP Challenger Tour et l’ITF World Tennis Tour.

À l’heure actuelle, les tournois qui se déroulent à partir du 8 juin 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié. ”