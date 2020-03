L’Italie contre la Corée de la Coupe Davis se jouera à huis clos

Les précautions causées par l’expansion du coronavirus continuent d’affecter le tennis et, en général, les événements sportifs. C’est le cas de Italie, dont le gouvernement a décrété que, conformément à la loi, toutes les manifestations sportives doivent être organisées derrière des portes closes jusqu’au début du mois d’avril prochain dans le but de prévenir la propagation de la maladie. Ainsi, la série de qualification pour les finales de Coupe Davis entre l’Italie et la Corée du Sud se jouera à Cagliari mais sans spectateurs dans les tribunes, rejoignant le Japon contre l’Équateur, qui se jouera dans les mêmes circonstances.

