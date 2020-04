L’ITF annonce des réductions de salaire et des départs pour faire face aux défis économiques d’une pandémie

La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé qu’elle mettait en œuvre une série de mesures pour protéger les emplois et la santé à long terme de l’organisation et du sport en raison des effets de la pandémie de COVID-19. Les mesures incluent le président David Haggerty prenant volontairement une réduction de salaire de 30% pour le reste de l’année, des réductions de salaire pour d’autres cadres, le report de 900 tournois et la mise à la disposition d’environ la moitié de son personnel.

Dans son communiqué, l’ITF a déclaré: “Nous avons reporté plus de 900 tournois sur tous les circuits de l’ITF, y compris la Fed Cup by BNP Paribas Finals 2020, et il reste incertain quand le jeu peut reprendre. Tout en différant les événements et en priorisant la sécurité est la solution appropriée. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle a entraîné un certain nombre de défis complexes, notamment une perte de revenu importante.

Afin de sauvegarder les emplois et de protéger la santé à long terme de notre organisation et de notre sport, l’ITF met en œuvre une série de mesures, à compter d’aujourd’hui, qui comprennent des économies sur les projets, un programme de protection de l’emploi pour les employés et l’utilisation de fonds provenant de Réserves ITF.

Le programme de protection de l’emploi comprend un congé pour environ la moitié du personnel de l’ITF. Le reste du personnel continuera de travailler pour maintenir les services essentiels à l’entreprise et les plateformes essentielles avec une réduction de 10% du salaire. L’équipe de direction a pris une réduction de salaire de 20%, tandis que le président de l’ITF a pris volontairement une baisse de 30% pour l’année. “

L’ITF a déclaré qu’elle était également en pourparlers avec d’autres parties prenantes sur “diverses options pour soutenir les nations et les joueurs en ces temps et fournira plus d’informations lorsque nous aurons terminé ce processus”. Le président de l’ITF, David Haggerty, a déclaré: «La situation à laquelle nous sommes confrontés représente un défi fondamental pour notre organisation et notre sport.

Notre objectif est d’assurer la croissance et la durabilité à long terme de notre sport en collaboration avec nos 210 pays membres, c’est pourquoi nous prenons des décisions difficiles à court terme afin que nous puissions continuer à offrir le tennis aux générations futures à travers le monde. » .