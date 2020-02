L’ITF annonce le statut d’unification de la Coupe Davis et de la Coupe ATP d’ici à Wimbledon 2020

Les deux épreuves du circuit masculin, la Coupe Davis et la Coupe ATP ont plus ou moins le même format mais se déroulent à deux reprises. De nombreux joueurs, dont Rafael Nadal, ont exprimé leur point de vue sur l’unification des deux épreuves par équipes du tennis masculin, mais les autorités n’ont pas vraiment donné de déclaration claire.

Le président de la Fédération internationale de tennis (ITF), David Haggerty, travaille avec l’ATP Tour pour fusionner les compétitions. Ils discutent certainement de l’unification des deux événements, qui ont lieu dans un délai de six semaines.

Déclaration du président de l’ITF

“Nous parlons à l’ATP, nous avons entendu les commentaires des joueurs, nous savons que l’ATP l’a aussi”, a déclaré Haggerty dans une interview à l’Open d’Australie à Melbourne.

«Il serait logique d’avoir un événement qui pourrait être l’épreuve par équipe pour les hommes. Nous avons des discussions et nous verrons ce qui se passe. La vision pour moi semble être d’avoir un événement fort et nous sommes très ouverts à cette conversation », a poursuivi Haggerty.

Après avoir tenu des réunions avec ATP Tour, Haggerty est optimiste quant à la présence d’une seule équipe masculine annuelle sur le circuit. Ils envisagent le fait que cela devienne mouvementé. Alors qu’ils débarquent, ils passent 11 mois sur la tournée.

Vers la fin de la saison, la plupart d’entre eux sont blessés et épuisés. Par conséquent, cela ne leur permet pas de jouer leur meilleur tennis. Les comités ATP et ITF travaillent sérieusement à l’organisation d’un événement intégré.

“Notre objectif est au cours des prochains mois que nous ayons des discussions sérieuses et voir s’il y a un certain alignement. Je dirais par Roland Garros, Wimbledon, oui, ce genre de timing. Beaucoup dépendra de ce à quoi cela ressemblerait, mais je pense que si les parties sont ouvertes à l’examen de diverses possibilités, tout est possible », a déclaré Haggerty.

Kosmos travaille avec l’ITF et l’ATP pour unifier la Coupe Davis et l’ATP

La version remaniée de la Coupe Davis a été financée par la société de Gerard Pique Kosmos. Avec l’ITF et l’ATP, Kosmos est également impliqué dans la discussion.

“Je suis optimiste par nature. Nous devons simplement avoir ces conversations et comment nous travaillons ensemble. Souvent, ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est une question de calendrier pour les joueurs, c’est d’avoir plus d’une saison morte », a ajouté Haggerty.

Coupe Davis

«Le tennis est déterminé à avoir ces conversations et à essayer de trouver la meilleure formule. Kosmos fait partie de cette conversation et ils sont très disposés à avoir la conversation sur un événement d’équipe », a déclaré Haggerty.

Le président de l’ITF, Haggerty, a réfléchi aux finales de la Coupe Davis de l’année dernière à Madrid. Il a indiqué qu’il y avait encore place à amélioration. «Je pense que c’était un bon début. Pas parfait, rien ne l’est. Je pense que nous avons une bonne base sur laquelle bâtir des choses que nous envisageons pour améliorer la concurrence, comme la programmation », a conclu Haggerty.