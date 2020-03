L’ITF déclare donner une mise à jour sur l’épidémie de coronavirus

La Fédération internationale de tennis a déclaré qu’elle surveillait constamment la situation liée à l’épidémie du coronavirus, tout en s’exprimant dans une interview exclusive à Ubitennis. Heather Bowler, directrice exécutive des communications de l’ITF à Londres, a déclaré: “L’ITF surveille en permanence les données et les informations des autorités compétentes sur l’évolution du virus et examine la situation quotidiennement.

La situation est différente dans chaque pays. Nous surveillons les notifications de l’OMS, examinons les restrictions de voyage émises par les autorités nationales et consultons des experts en sécurité et des médecins pour suivre la situation quotidiennement. Les décisions concernant des événements spécifiques continuent d’être prises au cas par cas sur la base de ce moment ».

L’ITF est responsable des rencontres Davis / Fed Cup, des tournois juniors et de la compétition olympique de tennis. L’Italie a été l’un des pays les plus touchés par le coronavirus avec 79 personnes décédées jusqu’à présent. L’ITF indique qu’elle surveille la situation mais jusqu’à présent aucune restriction n’a été imposée sur les tournois en Italie.

“Nous surveillons la situation pays par pays, mais nous n’avons pas imposé de restrictions aux joueurs participant à des événements italiens.” L’ITF a également déclaré que si un joueur décide de se retirer d’un événement en raison de préoccupations concernant la maladie, il ne le fera pas. avoir une amende.

“Si un joueur prend la décision de se retirer d’un tournoi en invoquant des inquiétudes concernant COVID-19, il ne sera pas condamné à une amende. Nous sommes en communication régulière avec l’ATP et la WTA. Actuellement, l’évolution du virus reste spécifique à chaque pays et aux décisions relatives aux événements se font au cas par cas.

Nous surveillons en permanence la situation et les données fournies par l’OMS, ainsi que les politiques et restrictions de voyage émises par les autorités nationales compétentes, ainsi que les conseils d’experts médicaux et de sécurité.

Si la situation devait évoluer et que le besoin s’en faisait sentir, nous réviserions une politique globale ». Parlant du lien entre le Japon et l’Équateur qui se joue sans fans, Bowler a déclaré: “La santé et la sécurité sont primordiales.

Nous prendrons les décisions nécessaires conformément aux notifications des autorités compétentes et de nos conseillers médicaux et de sécurité experts. L’égalité entre le Japon et l’Équateur au Bourbon Beans Dome à Miki, au Japon, les 6-7 mars se jouera sans spectateurs.

Cette décision a été prise en consultation avec la JTA (Association japonaise de tennis) sur avis de l’Agence japonaise des sports et du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Nous avons traité de nombreuses questions qui ont eu un impact généralisé et la plupart ont leurs spécificités.

Lorsque nous traitons de tels événements, nous nous assurons de surveiller étroitement les données, de rester en contact étroit avec les autorités compétentes, de surveiller et de fournir des informations en permanence et, en consultation avec les experts concernés, de nous assurer que nous sommes les mieux placés pour faire le bon décisions sur notre plan d’action. ”