L’ITF est contrainte de baisser les salaires et de suspendre les emplois

La Fédération Internationale de Tennis Cela a été, nous ne savons pas si les premiers à prendre ces mesures, mais au moins les premiers à les communiquer. Comme cela se passe dans les entreprises ou clubs les plus importants du monde, la restructuration des dépenses, en l’absence de revenus, a conduit à une série de découpes, qui dans le cas de l’ITF sont allés dans toutes les directions. Avec le tennis annulant tous ses tournois et avec de telles prévisions négatives, il n’y a ni activité ni revenu, une circonstance qui a forcé l’entité présidée par David Haggerty prendre des mesures sérieuses.

“Bien que reporter des événements et prioriser la sécurité soit la réponse appropriée dans ces circonstances exceptionnelles, cela a entraîné un certain nombre de défis complexes, y compris une perte de revenus importante. Pour sauvegarder des emplois et protéger la santé à long terme de notre organisation et de notre Dans le domaine du sport, l’ITF met en œuvre une série de mesures, efficaces à compter d’aujourd’hui, notamment des économies de projet, un système de protection de l’emploi pour les employés et l’utilisation de fonds provenant des réserves de l’ITF.

Le président de l’ITF, Davis Haggerty, a accepté une réduction de 30% de son salaire. On ne sait pas combien le chef de tennis américain gagne, mais le site Web «The Games» a rapporté que Haggery avait reçu 642 000 $ en 2017. L’équipe senior de l’ITF bénéficiera également d’une réduction de 20% sur son salaire. Pendant ce temps, ces autres travailleurs des secteurs inférieurs perdront 10% de leur salaire. Outre les réductions de salaire, la moitié du personnel sera temporairement suspendu.

“La situation à laquelle nous sommes confrontés représente un défi fondamental pour notre organisation et notre sport”, a déclaré Haggerty dans un communiqué publié. “Notre objectif est d’assurer la croissance et la durabilité à long terme de notre sport en collaboration avec nos 210 pays membres. Nous prenons donc des décisions difficiles à court terme afin de pouvoir continuer à transmettre le tennis aux générations futures du monde entier.”

