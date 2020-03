L’ITF, inquiète du Coronavirus

La crise de Coronavirus Elle affecte tous les secteurs de la société. Le calendrier du tennis, qui contient des événements sur tous les continents et dans pratiquement tous les pays du monde, avec une prodigalité particulière en Europe et en Asie, attend les décisions qu’ATP, WTA et ITF Ils vont se précipiter dans les prochaines semaines. Selon le compte Ubitennis, l’ITF n’a pas la valeur pour le moment d’annuler plus d’événements, mais tout pourrait changer dans les semaines à venir.

Heather Bowler, directrice exécutive des communications de l’ITF à Londres, confirme que la Fédération internationale opte pour une approche “ au cas par cas ” pour faire face à l’impact du coronavirus sur ses tournois. «L’ITF surveille en permanence les données et informations des autorités compétentes sur l’évolution du virus et examine la situation quotidiennement. La situation est différente dans chaque pays. “

“Si un joueur décide de se retirer d’un tournoi pour une éventuelle infection du Coronavirus, il ne sera pas condamné à une amende”

«Nous sommes en communication régulière avec ATP et WTA. Actuellement, l’évolution du virus reste spécifique à chaque pays et les décisions liées aux événements sont prises au cas par cas. Nous surveillons en permanence la situation et les données fournies par l’OMS, ainsi que les politiques et restrictions de voyage émises par les autorités nationales compétentes, ainsi que les conseils de conseillers médicaux et de sécurité experts. Si la situation évolue et que le besoin s’en fait sentir, nous réexaminerons une politique mondiale. »

Malgré la menace, la dernière position est que l’ITF n’a aucune restriction conçue pour ceux qui participeront aux prochains événements en Italie. Quelque chose qui pourrait changer dans les semaines à venir. “Nous surveillons la situation pays par pays, mais nous n’avons pas imposé de restrictions aux joueurs qui participent à des tournois italiens. Mais si un joueur prend la décision de se retirer d’un tournoi en faisant part de ses inquiétudes concernant le Coronavirus, il ne sera pas condamné à une amende.”

L’une des mesures les plus drastiques a été le lien entre le Japon et l’Équateur, qui se déroulera à huis clos, sans fans. «La santé et la sécurité sont primordiales. Nous prendrons les décisions nécessaires conformément aux notifications des autorités compétentes et de nos conseillers médicaux et de sécurité. La traversée entre le Japon et l’Équateur au Japon, du 6 au 7 mars, se jouera sans spectateurs. Cette décision a été prise en consultation avec la JTA (Association japonaise de tennis) suivant les conseils de l’Agence japonaise des sports et du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. »

.