L’ITF lance l’initiative Avantage tous pour l’égalité des sexes à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

La Fédération internationale de tennis a lancé une initiative en faveur de l’égalité des sexes lors de la Journée internationale de la femme, intitulée Advantage All, qui mettra en vedette des joueurs de tennis tels que Billie Jean King et Lindsay Davenport. Grâce à Advantage All, l’ITF vise à améliorer l’égalité des sexes dans tous les domaines du jeu afin de garantir que le tennis ouvre la voie dans le sport et la société, tout en autonomisant, inspirant et permettant aux femmes et aux filles d’atteindre leur plein potentiel.

En plus de travailler à augmenter les prix et le profil du tennis féminin à tous les niveaux du sport, l’Avantage Tout de l’ITF ne consiste pas seulement à apporter des changements sur le terrain. L’ITF souhaite également défendre des modèles, créer davantage d’opportunités de leadership et combattre les préjugés et la discrimination, ainsi que fournir un cadre pour conduire le changement hors cour également.

Une enquête de l’ITF sur le leadership féminin en 2020 a identifié le manque de modèles féminins comme l’un des plus grands défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur carrière et, par conséquent, l’ITF lancera une série de huit films mettant en vedette des femmes inspirantes discutant de leurs propres voyages personnels dans le tennis le mois prochain.

La série inclura Lindsay Davenport, triple championne du Grand Chelem; Jennie Price, présidente de l’unité d’intégrité du tennis et ancienne PDG de Sport England; et le secrétaire général de Tennis Kenya, Wanjii Karani. L’ITF a également déclaré qu’elle envisageait d’augmenter la représentation des femmes dans les conseils régionaux à 30% d’ici 2024, tout en augmentant le nombre de femmes candidates aux prochaines élections présidentielles et du conseil d’administration de l’ITF.

Les autres objectifs de l’initiative comprennent l’augmentation de la représentation féminine dans les rôles d’entraîneur et d’officier; amender la constitution pour y inclure un langage non sexiste; élaborer des directives et des trousses d’outils pour permettre aux associations nationales de tennis de créer leurs propres stratégies locales; et favoriser une participation accrue des femmes et des filles.

Le président de l’ITF, David Haggerty, a déclaré: «Nous avons fait de grands progrès grâce à Avantage au cours des deux dernières années, cependant, nous ne devons pas faire preuve de complaisance. Un investissement accru et l’attribution de prix égaux sont extrêmement importants, mais nous devons également nous assurer que les femmes sont représentées à tous les niveaux du sport.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la création d’un environnement plus inclusif, et je suis fier que le tennis continue de donner l’exemple ». L’ambassadrice mondiale de la Fed Cup, Billie Jean King, a déclaré: «La Fed Cup ouvre la voie en accordant des prix égaux en 2020.

Grâce au tennis, nous avons non seulement une opportunité, mais aussi la responsabilité de conduire des changements positifs dans notre sport et dans la société. Il est important d’être plus inclusif et d’être des modèles qui incitent davantage de femmes et de filles à jouer au tennis et donnent à plus de femmes les moyens de jouer un rôle de leadership ».